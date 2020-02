Suárez e Ibargüen, las novedades del América para duelo con Juárez

El argentino Leonardo Suárez y el colombiano Andrés Ibargüen son las novedades que presentará el técnico Miguel Herrera en la alineación del América para el enfrentamiento que sostendrá este sábado frente a FC Juárez.

La portería estará custodiada por Guillermo Ochoa; con Paul Aguilar, el paraguayo Bruno Valdez, el argentino Emmanuel Aguilera y Jorge Sánchez en la defensa.

Mientras que en el mediocampo estarán Fernando González y el paraguayo Richard Sánchez; como volantes, Leonardo Suárez e Ibargüen, en tanto que Giovani Dos Santos y Henry Martin al ataque.

Respecto al tema del colombiano Roger Martínez, el “Piojo” Herrera dejó en claro que no lo toma en cuenta porque está en negociaciones para salir de la institución.

“Lo de Roger, no me monto en ningún macho, se tomó la decisión, directiva y cuerpo técnico, no me ha llegado una indicación diferente, hay una oferta, su gente negocia por esa oferta, por eso no pensamos en Roger, si mañana me dicen que no salió, sigue entrenando”, apuntó.

Así mismo, dejó en claro que “ni estoy peleado con él, es un tipo muy profesional, trabaja al parejo, no puedo ponerlo porque hay una oferta, esperaremos esa situación”.

La escuadra azulcrema cerró su preparación de cara al duelo ante los Bravos, que se llevará a cabo este sábado en el Estadio Azteca a las 21:00 horas, dentro de la fecha cuatro del Torneo Clausura 2020 de la Liga MX.