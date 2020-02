‘Socias en guerra’ Emprendiendo en la vida

Like

Miguel Arteta encuentra su salvación en la divertida relación que demuestran Tiffany Haddish y Rose Byrne; desinflada y sin aspiraciones

Harry Plus

Calificación: Pésima (1 estrella de 5)

Uno de los más grandes anhelos de las personas en este mundo sin duda alguna es la de ser su propio jefe, emprender en solitario o con amigos y construir un imperio de lo que más desean y les apasiona. Nada fácil si lo contemplamos y analizamos con las estadísticas de éxito, pues se necesita comunicación, paciencia, inteligencia, solvencia y una gran visión, la justa para sortear las dificultades de los primeros años y consolidar el modelo que han decidido crear. Un modelo e intención que es perfectamente bien trasladada a una historia creada por Adam Cole-Kelly y Sam Pitman, en la que un par de amigas de toda la vida deciden crear el negocio de sus sueños, consagrándose y a su paso madurando y aprendiendo de vida, una comedia dirigida por Miguel Arteta, que encuentra una base ideal en sus protagonistas, quienes dan el cariño y soporte que esta industria llamada Like a Boss (Socias en guerra), necesita para mantenerse a flote.

Actuada por Tiffany Haddish, Rose Byrne, Salma Hayek, Ari Graynor, Billy Porter, y más, nos lleva a conocer la relación de dos amigas, Mia y Mel, que tienen un concepto muy distinto sobre la belleza, por lo que deciden fundar una empresa juntas. Una es más práctica, mientras que la otra tiene como objetivo amasar una fortuna para permitirse una vida de lujos y caprichos.

Tal vez uno de los únicos aciertos que podamos detectar dentro de ‘Socias en guerra’, sea el que sus interpretes Rose Byrne y Tiffany Haddish, han entendido a cabalidad su relación y amistad, brindando honestidad y alegría pura, lo cual es gratificante porque se muestra una relación natural y comprometida con la ficción, lo que le da su tono de carisma; único y especial, con diálogos brillantes, cómicos y situaciones muy de manual. Además el hecho de que el objeto central sea el mostrar el mensaje del buen emprendimiento, de la amistad, la convicción y la nobleza, algo que le permite a las nuevas generaciones tener en primera mano un ejemplo de éxito y sinceridad.

Empezamos con el hecho de que tenemos a una sumamente mal aprovechada y por momentos hartarte Salma Hayek, quien realiza a un personaje (‘Clara Luna’) exagerado, desesperante y sin brillante construcción, una exacerbación de la cultura latina que incluso llega a pecar de racista. La química nula entre el resto del elenco y la acelerada ejecución de los actos no permiten contemplar y disfrutar de la manera debida. Arteta no hace una reflexión a profundidad sobre lo que representa este tipo de instrumentos para el empoderamiento de la mujer, para la fortaleza y su representación. Un desatino que el paupérrimo desarrollo del guion no deje brillar como deberían a estas elocuentes mujeres, con un ritmo demasiado acelerado, con mala edición y poca importancia para lo que se plantea en pantalla. Nunca encuentra su rumbo y se desinfla totalmente hacia su acto final.

El pobre ejercicio en general hace que el ritmo de la historia no interese al espectador, en realidad nunca logras enamorarte por los sucesos que viven las 3 actrices principales, ni por las posibles repercusiones de sus actos. Un estandarte que cae bajo pues no aprovecha la oportunidad de mostrar, a través de su trama, la relevancia de la competencia desleal y monopólica en el mercado empresarial, de la virtud que se requiere para corromper a un tradicional sistema opresor que no permite la exposición laboral de la mujer, de su reconocimiento y de su trabajo. Un infortunio y un descontento que este tipo de producciones dejen un sabor agridulce en el espectador. Tal vez su simpleza ayude a un mejor entendimiento, aunque su nula complejidad la vuelve una más del montón.

El desangelado ritmo y la mal lograda ejecución de su historia, hacen que desafortunadamente Like a Boss, pase sin pena ni gloria por la cartelera nacional. En esta ocasión, la quiebra parece la opción más viable para su triste emprendimiento.