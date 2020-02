‘Gretel y Hansel’ Del cuento que te dará pesadillas

Like

Oz Perkins y esta cinta son un grato recordatorio de que el cine de género sigue encontrando su lúgubre brillantez

Harry Plus

Calificación: Muy buena (4 estrellas de 5)

Tal vez les recuerde con bastante folclore y alegría el nombre de los hermanos Hansel y Gretel, el cuento para niños que nos narraba la desventura de los pequeños infantes, un par que por amar demasiado las golosinas, terminó en las manos de una bruja que anhelaba comerlos y saciar su hambre. La historia creada por los Hermanos Grimm, pese a que ha sido acentuada en su contexto de horror en diversas ocasiones, logra encontrar en las manos del cineasta Oz Perkins, la costura ideal para maridar la fantasía y el terror adolescente en una producción estupendamente bien interpretada, pues su película Gretel y Hansel, sorprende por la bien cuidada estética que maneja y su espeluznante ambientación. Un claro referente hacia los cineastas Robert Eggers y Ari Aster, pues asemeja bastante a lo realizado con The Witch y Hereditary.

En Baviera, a principios del siglo XIV, Gretel y Hansel, de 13 y 12 años respectivamente, viven en la miseria más absoluta. Su padre murió hace años y su madre ahora está casada con un malvado hombre. Debido a la falta de recursos y al creciente miedo que les produce su padrastro, Gretel y Hansel deciden huir del pueblo en busca de un futuro mejor. En el bosque se encuentran con varias personas que, de una forma u otra, intentan aprovecharse de ellos. Huyendo de unos y otros, conocen a un amigable cazador que por fin les indica cual es el camino seguro a seguir. Así, los dos hermanos llegan a la cabaña de Holda, una simpática mujer que decide acogerlos. Al principio disfrutan de la abundancia de comida y los juegos, pero pronto se dan cuenta de algo no acaba de encajar. Lo que Gretel y Hansel no pueden imaginarse es que en esa cabaña tendrán que enfrentarse a sus peores miedos si quieren sobrevivir.

Como se mencionaba con anterioridad, Perkins encuentra un magnífico apoyo y referente dentro de la cinematografía realizada por Eggers y Aster, pues utiliza de manera puntual, a su antojo y gratificantemente la narrativa pausada, detallista, que va penetrando de a poco dentro de la estructura mental del espectador, que manipula de manera sutil los colores y lo sombrío de sus locaciones, las tonalidades oscuras que juegan con la cabeza y la visión, con la imaginación, los referentes y simbolismo que apremiantemente incitan y perturban a la audiencia, aunado a su score punzante y frívolo. Perkins comprende a cabalidad la manera en la que esta historia debía ser abordada para refrescarla y reinventarla.

Tal vez lo más interesante dentro de la cinta sea el hecho de que su reparto ha destacado por encima del trabajo técnico, pues las vibrantes, aterradoras y muy bien logradas interpretaciones de Sophia Lillis, Ian Kenny, Alice Krige, Charles Babalola, y demás complemento, logran cautivar y ensordecer. Una representación fija y exacta de lo que estos pequeños hermanos enfrentan y la penumbra ante la que se encuentran, con una expresividad asombrosa y una mezcla a nivel fantasía que simplemente afirma que Lillis, está hecha para este tipo de tramas. El cineasta da el tino adecuado con este joven elenco y ha aprovechado al máximo su potencial, destacando en los momentos oportunos y dejándolos brillar a conveniencia.

Quizá el hecho de que la historia transcurre demasiado lento pueda jugarle una mala pasada, ya que si la paciencia se agota, el hecho de que los personajes tarden en llegar a los puntos álgidos o centrales podría desquiciar al público más exigente, aunque la espera sea enriquecedora. Diversos tópicos que suceden dentro de su desarrollo también podrían llegar a sentirse cansinos, por lo reiterativo y complejo de su ejecución, y eso tal vez ensucie, para su final, el resultado deseado. Para las personas que esperan el típico jumpscare, tal vez sea una sorpresa encontrar un film contemplativo, psicológico y meticuloso, una delicia que tal vez no pueda ser apreciada de la manera en la que se deba.

La ambición de las mentes detrás de Gretel y Hansel, es bastante notoria, pero puede que la misma termine por pasarles factura, ya que si bien es una apuesta arriesgada para demostrar que el cine de género puede ser revisitado y reiventado, probablemente el producto final no sea tan glorioso como debería, que si bien ha hecho su tarea de forma adecuada, lo realista es que no trasciende, no alcanza la cima de lo que pretende emular.

Gretel y Hansel es una muy interesante y perturbante versión del cuento de los Hermanos Grimm, que trabaja de manera brillante su estética y construcción de ambiente. Acompañada de un trabajo actoral que sobresale, en esta ocasión, los pequeños sumidos en la tragedia encuentran el poder interno necesario para solventar sus problemas y adentrarse en un oscuro y demoniaco existir.