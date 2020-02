‘El Escándalo’ De sororidad y escándalos sexuales

Del cineasta Jay Roach, tenemos un detonante enriquecedor que alecciona por su impactante historia basada en hechos reales

Harry Plus

Calificación: Muy buena (4 estrellas de 5)

Vivimos en una época en la que inevitablemente la violencia y el acoso en contra de la mujer llegó a un punto de ebullición extremo, una revolución en la que exigir derechos y justicia se volvió el principal estandarte de un movimiento llamado #MeToo, el cual ha transformado internamente y de a poco, a una sociedad machista e imperativa. Un llamado al levantamiento de voz, a la unión, solidaridad y un fuerte reclamo a las barbáricas formas y convencionalismos dentro de las diversas estructuras e instituciones que rigen al mundo. Pero un año antes del nacimiento de este aclamado movimiento, dentro de una de las bases más sólidas en el mundo del entretenimiento en Estados Unidos, Fox News, se reventó una bomba de acoso sexual en contra de Roger Ailes, que fortaleció el engranaje de cambio en nuestra realidad. Jay Roach (Austin Powers, 1997) toma esta virtuosa historia y la lleva a la pantalla grande con su más reciente producción Bombshell (El Escándalo), una impactante visión de los hechos narrada de manera sublime por sus poderosas protagonistas.

Bombshell, junta a un reparto compuesto por Charlize Theron, Margot Robbie, Nicole Kidman, John Lithgow, Allison Janney, Kate McKinnon, Malcolm McDowell, Mark Duplass, Alice Eve, Connie Britton, entre otros, para mostrar la deconstrucción de la caída de uno de los imperios mediáticos más poderosos y controvertidos de las últimas décadas, Fox News, y de cómo un grupo de explosivas mujeres logró acabar con el hombre responsable de él: Roger Ailes.

Uno de los más valiosos estandartes dentro de esta producción es la interpretación de su reparto, un sublime trabajo actoral que nos lleva a las entrañas emocionales de sus protagonistas, a conocer sus miedos y sus convicciones. Sobra decir que el trabajo prostético elaborado por el departamento de maquillaje y efectos ayuda en demasía a que la caracterización de las actrices llegue a un nivel sumamente alto, pero lo hecho por Theron, Kidman y Robbie es digno de alabar, pues hacen justicia a su contraparte real, la respetan y la enaltecen, En este tema, el cineasta entiende el tipo de juego y complicidad que se debe realizar, el manejo de la cuarta pared que compenetra al espectador con el desarrollo de la historia y le permite entrar en complicidad con la intriga y la venganza.

El ritmo del relato asemeja bastante a lo hecho con anterioridad por Adam McKay y su cinta Vice, aunque en niveles inferiores, pero logra llevar al espectador hacia el interior de la empresa en cuestión, hacia sus relaciones, el trabajo y el repugnante comportamiento de los grandes pilares de Fox News. Una historia de empoderamiento, de sororidad y detalle técnico. Una asombrosa y ejemplar historia sobre las primeras bases del movimiento en contra del acoso sexual, sumamente autentica pero igual arrebatadora. Manejada con suma pulcritud y tacto sus entresijos y le brinda a la audiencia entretenimiento y reflexión, es envolvente en niveles internos y asfixiante en los temas incómodos.

Si bien la cinta maneja un elemento trascendental y bien representado como lo es el acoso sexual con sus repercusiones y su fundamental visibilización, el hecho de que la historia emule lo realizado con cintas previas como Vice o The Big Short, no le permite encontrar una esencia única y diferencial, lo que evita que su construcción como película, nunca detone como debería, que si bien el peso recae sobre la historia verídica, el desenvolvimiento de lo hecho por Roach no topa la perfección o su similitud, lo cual es un desatino, pues una trama como tal no debería perder semejante fuerza. Además algunas de las actuaciones secundarias no dan la talla y se notan sobradas, lo que no brinda la chispa adecuada para que sea un complemento ejemplar.

‘El Escándalo’ es una película importantísima que concientiza y visibiliza, de manera ácida y realista, el tema del acoso sexual. A través de sus personajes explosivos y poderosos, enganchamos con una historia impactante que da esperanza y alienta a la humanidad hacia la búsqueda de la solidaridad y la ferviente exigencia de la digna justicia, de la paridad, de la no violencia y del respeto. La nominaciones para el Oscar son justas y representan el poder de la interpretación, pues Theron compite como Mejor actriz y Robbie como Mejor actriz de reparto. Una cinta necesaria para la época actual.