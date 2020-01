“Caminé con migrantes en California”

Mafian Tv

Hace unos años me atreví a conocer el paso de los migrantes de México a USA y me involucré en una aventura junto a Enrique Morones, director de los Border Angels en San Diego.

Me reuní con él días antes para charlar al respecto de los riesgos que pasan los migrantes cada que se atreven a cruzar como indocumentados y me sorprendió que no llegara a la Ciudad de México o zona sur del país toda esa información.

Partimos de San Diego con dirección a Calexico, una carretera en línea recta que era interminable hasta que paramos en el desierto de Jocumba un poblado a la mitad de nuestro trayecto ahí comenzó mi aventura.

Caminamos por dos horas enterrando botellas de agua para los indocumentados que caminaban de madrugada por la zona, las huellas en la arena del desierto me daban escalofríos pues podías ver huellas pequeñas de niños y de adultos por doquier.

Me encontré utensilios de uso personal, ropa, maletas, identificaciones y cartas de compatriotas que temían morir de sed en el desierto.

“Madre, esta carta la dejé aquí porque ya no puedo caminar mis pies me punzan y no he hecho del baño en dos días me da miedo quedarme aquí. No he comido nada y mis chicles ya se terminaron no sé por qué tome esta decisión de irme sin decirte”

En muchas ocasiones las noticias del norte no llegan a ser escuchadas en la Ciudad de México, incluso desconocen de muchas en el sur del país; me di cuenta que diariamente mueren personas caminando en el desierto en búsqueda del sueño americano.

Ayer platicamos del TMEC que seguramente ayudará mucho a cambiar la situación del país.

Espero que alguno de los tantos litros de agua que enterramos en el desierto le haya servido a alguien para continuar con su aventura la mía apenas comenzaba.

Después de enterrar cincuenta garrafones de agua continuamos nuestro camino con dirección a Calexico California; la siguiente parada era en el cementerio de Holtville una fosa común donde miles de migrantes terminan olvidados y el gobierno de USA esconde con recelo.

Nos leemos el lunes Hotville es nuestra siguiente parada.