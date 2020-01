Callados se ven menos corruptos

MAESTRO, SE EXTRAÑAN LOS TUITS DE CALDERÓN Y FOX

-Calladitos se ven menos corruptitos: el miedo no anda en burro, desde que se destapó la cloaca de García Luna y la de Los Legionarios y su tesorera Marta, que cuando vio a sus hijos como Dimas y Gestas los salvó de la crucifixión con apoyo del divino Vicente. Revelan desfalco de Lozoya por 50 mde al comprar acciones del astillero español Hijos de J. Barreras. -Don Emilio y su jefe Enrique-cido fueron unos Jijos de sin Bandera, por traidores vendepatrias, y merecen cárcel con todo y pelucas. Alfonso Romo afirmó que es factible que haya contratos para la IP en Pemex. -Pero nada de convenios leoninos y ventajosos como los que había autorizado Peña con su reforma energética para perforación de pozos en favor de sus empresas favoritas y las rondas de socios: compinches priístas ladrones y transas. El gabinete de crecimiento económico con Carlos Torres como secretario técnico. -También les falta crecimiento a otros sectores del gabinete: nomás no acaban de dar el estirón. El ministro Alfredo Gutiérrez pidió a la SCJN atraer el caso Moreira vs Sergio Aguayo. -La Suprema Corte debe cambiar el fallo: no es posible que el académico tenga que pagarle 10 mdp al cínico hampón por daño moral. ¿Y el daño que junto con su hermano hizo a Coahuila, quién lo paga? Mario Delgado llamó a su bancada a comprar 20 cachitos cada uno para la rifa del exavión presidencial. -Que se dialogue con Polevnsky y Luján, porque con su divisionismo están acabando con Morena.