A ver qué hacemos con los inspectores…

La primera hora fue larga y densa, difícil hasta de escuchar. Una apología del pollo por expertos economistas. Pollo y pollo y pollo nos dieron con voces tan apagadas que costaba seguirlos. Del mismo clan un experto interrumpía las clases del pollo para no decir en qué va a consistir la nueva política sin inspectores.

El Presidente hacía un esfuerzo para traducir, como aquel Vocero de Fox, que tenía que repetir lo que “quiso decir”.

Antes, en la presentación de los funcionarios, junto con la Secretaria de Economía, López Obrador precisó que los tres son doctores… pero no médicos, algo que quería enfatizar porque aparentemente todo mundo sabe, pero no.

Los mexicanos consumimos 4 millones de toneladas de pollo al año, y el 86 por ciento de esa cifra, se produce en el país. El restante se importa, sobre todo de Estados Unidos.

Los doctores que no son médicos hablan en susurros, y a los tres segundos toman el tono de maestro en una clase de posgrado. Lo que provocaba somnolencia y tedio. Cuando terminaron, el Presidente sacó su pañuelo blanco para recordar que ya no hay corrupción, arriba al menos. Sin embargo, los dueños de una tienda, un restaurante o un taller tienen razón en no creerlo, porque pasan los inspectores y piden su “moche”.

Que, aunque son mordidas, siguió explicando, y arriba había tarascadas, la nueva ley que quién sabe en qué consiste, va a evitar todas las verificaciones de que se cumpla con la Ley, se va a confiar en los ciudadanos menos en los gasolineros, esos hasta que conste que se portan bien. Luego los doctores que no son médicos volvían a poner unas gráficas que ni se veían.

Cuando ya íbamos encandilándonos vino una pregunta sobre el pollo, que no se escuchó, como tampoco la respuesta de la Secretaria. Luego el mandatario buscó una coyuntura para hablar de la firma del Tratado de Comercio, y de pasadita le declaró su amor al Presidente Trump a quien dijo, le tiene “consideración y respeto”, y con quien mantiene una buena relación respetuosa.

Lo que siguió fue un popurrí. Los medicamentos que ya pueden comprarse en el extranjero porque apareció en el Diario Oficial la modificación, la política es tiempo, la corrupción se barre de arriba abajo, el dinero es la mamá y el papá del diablo, la confianza en el poder judicial…

Sobre la fuga en un reclusorio de la Ciudad de México aceptó que tuvo que haber complicidad de custodios, que es muy raro lo que sucedió. Fustigó un ratito a Murayama que firmó un desplegado calificando como limpia la elección aquella, y el momento estelar, que el mismo festejó riéndose fue cuando, en respuesta a datos del Inegi, repitió que él tiene otros datos, que ya no hay el ambiente de antes, que no se confundan, en los gobiernos neoliberales se hizo el “libre comercio” en los bueyes del compadre…

Y por último le envió un “estate quieto” al Gertz Manero declarando, sin venir al tema que esa “ley” de la que hablaban no es ninguna prioridad para él…