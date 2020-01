Relaciones tóxicas: lo perdonó y besó después de recibirle 5 disparos

Algunas parejas tiene roces que se tornan violentos. Nada justifica la agresión de ninguna de las dos partes, y se debería castigar siempre que uno se pase de la raya pero ¿Qué pasa si el agraviado decide perdonar? Un claro ejemplo de relación tóxica es el caso que te traigo a continuación.

Micheli Shlosser y Rafael Posselt han protagonizado un juicio que se ha viralizado en Brasil, al besar y perdonar al protagonista del atentado contra su vida.

Según datos recabados en Alegretudo, el acto sucedió el pasado martes 28 de enero, cuando Rafael fue acusado de intento de homicidio por disparar 5 veces contra su novia Michelli en plena discusión en la calle. Dos de esos disparos fueron a parar a la cabeza de la mujer.

Después de que el juez escuchó los argumentos para defenderse, Shlosser pidió hablar para defender a su novio:

“Yo lo provoqué. Nunca me había agredido, siempre fue muy bueno conmigo y ya pagó por su error”, dijo la mujer a los jurados, citada por Gazeta do Sul. Discutimos, lo provoqué mucho ese día y por eso disparó. Amenacé con denunciarlo a la policía por violación. Dije mucho sin pensar en ese día. Dije que lo denunciaría por asalto y otras cosas. Pero él nunca me agredió antes. No me quedo con un hombre que ataca”.

El juez y el jurado decidieron condenarlo a solo 7 años de prisión, 5 de ellos por intento de homicidio y 2 por posesión ilegal de arma. La baja condena se debió a que la misma agredida, que sobrevivió de milagro, intercedió por él.

Hablaremos y si todo va bien, volveremos y todo será como antes. Lo amo y ya lo he perdonado”, dijo la joven luego del juicio.

