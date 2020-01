Regresa a horario estelar

Será en marzo cuando arranque grabaciones la nueva producción de la productora Giselle González. Se trata de una adaptación de la serie turca Dinero negro, amor, y aquí llevará el título Dinero Sucio y Amor. Será una historia de suspenso que plantea la muerte de la novia de un policía y la hija de una millonario en una misma noche. Ambos hombres se unirán para buscar respuestas. Suena fuerte el nombre de Angelique Boyer para protagonizar, y la productora ya está en etapa de castings. La historia se programará en el horario estelar de las 9:30 de la noche en Las Estrellas. Enhorabuena para el equipo!

NO HABRÁ REENCUENTRO

A pesar de que Televisa anuncia el regreso del concepto RBD en sus pantallas, el verdadero reencuentro del grupo no solo está lejano, yo diría que está descartado. A pesar de que fue el propio Poncho Herrera quien propició la reunión de todos los excompañeros después de 11 años de no estar todos reunidos, fue también el propio Poncho quien me confirmo que no habrá reencuentro después de escuchar un podcast de uno de mis videos en YouTube, y me dijo: “Querida flor, no hay ni habrá reencuentro. Te mando un gran abrazo”. Así las cosas, cada quien sigue su camino, hay amistad. Pero no trabajo en puerta.

LUZ ELENA ABANDERA FUNDACIÓN

Luz Elena González, quien ha hecho un trabajo impecable con su hijo Santiago, quien fue diagnosticado con discapacidad cognitiva leve, ahora emprenderá un nuevo reto al encabezar una Fundación que apoye a chiquitos con el mismo padecimiento de su hijo, que hoy es ya un adolescente. La discapacidad cognitiva leve no siempre tiene señales obvias o perceptibles para ser diagnosticada, y de ahí el interés de Luz Elena de emprender el proyecto con una Fundación que ayude a otras madres y sus familias.

NOTAS Y MÁS NOTAS…

Carlos Quirarte se despidió de Venga la Alegría. Fue una decisión pensada y madurada, que venía de meses atrás. Estuvo fuera de pantalla algunas semanas, pero siempre al frente de su extraordinaria labor como jefe de información. Vienen proyectos muy importantes para él. Y ya les estaré contando. No hagan caso de mentiras y chismes. Carlos es una extraordinaria persona y en estos meses logramos construir una relación, que estoy segura, continuará con los años. Seguimos siendo equipo… Aquí termino, la próxima semana más nombres…