No hay amor para un mentecato…

MAESTRO, AMLO NO SE VA A CONFRONTAR CON TRUMP “AUNQUE NOS CUQUEN”.

-Pero que tampoco nos agarre de su puerquito o nos trate como lazo de cochino con tal de sumar votos… Don Andrés agregó que no se va a enganchar porque hay un tiempo electoral, y reiteró su “amor y paz”. -No puede haber amor ni amistad con un mentecato de su calaña… Tolerancia, hasta cierto punto, dependiendo de sus baladronadas y su irrespetuosa altanería. Donald había dicho “con todo respeto” que el muro, “a final de cuentas y muy amablemente, está siendo pagado por México”. -Con todo respeto, que vaya y chi… lle en noviembre su derrota electoral, si no es que antes su desafuero, si más de 20 o 30 senadores republicanos decentes y humanistas votan en su contra. El mandatario de EU firmó el T-MEC y pronosticó un “futuro glorioso” para la industria de USA. -Más glorioso para los tres pueblos sería que lo destituyeran o que el suyo le negara los sufragios suficientes para su reelección. Los Legionarios de Cristo indicaron que la UIF no los investiga, y que Marta Sahagún sólo los ayudaba a recoger limosnas. -Pero de las arcas de Los Pinos y dependencias gubernamentales, entonces dominadas por el sacrosanto panismo. La CNDH pide garantizar medicamentos para menores con cáncer. -De una vez para adultos con enfermedades cardiacas: no hay medicinas en clínicas del IMSS y del ISSSTE.