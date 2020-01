La calumnia cuando no mancha tizna

La politóloga Denise Dresser apareció en Palacio Nacional desde las cinco y algo de la madrugada. Con un abrigo rojo, peinada como aquellas abuelas que dormían con red para amanecer igual, sus chapitas bien puestas y un fotógrafo detrás documentando cada instante. Se volvió nota a querer o no.

Tuvo que esperar igual que todos. Y alcanzó lugar en la segunda fila. El fotógrafo seguía encima, con su cámara. Extraña escena porque le daba la espalda al escenario. Había dos sillas. Una fue retirada, en otra el director de PEMEX, Octavio Oropeza, depositó una botella de agua. Lo que ningún invitado del Presidente había hecho. Y permaneció de pie, para ponernos nerviosos a todos.

En su exposición casi consigue que los periodistas se durmieran, en la sección de preguntas y respuestas comenzó del cabeceo multitudinario. No se entiende lo que dice. Porque habla enredado, bajito, medio tabasqueño. Y porque habla de cosas complicadísimas que enreda más. Cuando todo era bostezos, López Obrador hizo las veces de Rubén Aguilar y para traducir lo que don Octavio quería decir. Con claridad.

Pero la reiteración era muy semejante al aburrimiento. Como eco quedó que se colocaron 5 mil millones de pesos en el extranjero.

El invitado presidencial nunca se quitó el abrigo-saco- chamarra de color negro que parecía prestada. Así se fue casi una hora. Lo importante, lo volvió a repetir, varias veces, el Presidente:Se rescató PEMEX. Y lo de los contratos fue “un vil engaño” porque de 110 que se firmaron, solamente uno esta produciendo petróleo… querían acabar con PEMEX y la CFE… se dedicaron a robar. A continuación, le cedió la pregunta a Denise. La presentó como “una invitada”. La otra se levantó, tomó el micrófono, su fotógrafo seguía apuntando con la cámara. Y pretendió irse a la yugular del primer mandatario, con el tema del juicio contra Sergio Aguayo.

De inmediato le cambió el rostro a Andrés Manuel, y le lanzó una bola recta: “No me confundas”. Y la siguiente, por si no había quedado establecido que no iba a darle chance: “Yo no estoy acostumbrado a tirar la piedra y esconder la mano”. Contra el reglamento de las “Mañaneras”, la Dresser lo interrumpía, agresiva, y el Presidente repetía que no se va a censurar a nadie. Y la señora volvía amenazante, exigiendo que prometiese que no va a existir una Ley que no existe y que no se conoce.

Con fecha para el reclamo que vendrá a hacerle. Ya para dejarla quieta, López Obrador le dijo directo y seco, como un latigazo al rostro: “Hay quienes difaman, la calumnia cuando no mancha tizna”. Alguno escuchó que la había llamado mentirosa. Siguieron otros temas, de Notimex a Trump, pasando por Alfonso Romo…

A cada tres palabras López Obrador volvía al tema: el conflicto es personal de Reforma, es un pleito que se traen, los conservadores, nos echaron la culpa, y sobre todo una frase lapidaria destinada a la columnista de ese diario: “Como no van a estar enojados si ellos acompañaron al régimen corrupto, y ya no es lo mismo”… y como epilogo recordó que no es “monedita de oro”. Buena esgrima matinal. Lamentable que no se haya tratado el tema de la Ley de Difamación vigente… Y el pobre Octavio se quedó solito a seguir la “Mañanera”…