Desorden y cambios imperan en Coyoacán

Hugo Hernández

A más de un año, la administración en la alcaldía de Coyoacán se ha caracterizado por la serie de errores y escándalos de corrupción en los que se han visto envueltos directivos y funcionarios de la demarcación, quienes bajo las órdenes políticas del casi extinto grupo de Mauricio Toledo y Valentín Maldonado, han intentado controlar al gobierno de Manuel Negrete.

La disputa por el control de los espacios en la demarcación, ha generado una secuencia de jaloneos en Coyoacán, cuyo principal interés es demostrar quién es el grupo que tiene el control y por fin quién manda en esa jurisdicción.

De acuerdo a fuentes consultadas por este medio, se pronostican algunos cambios y reajustes nuevamente, pues se dice que el Alcalde, Manuel Negrete ya está harto de tantas complacencias con su equipo, quienes en repetidas ocasiones contestan que todo está bien, en tanto que las críticas y denuncias ciudadanas están al día.

En diferentes momentos, este medio ha consignado los actos de corrupción en los que han incurrido sus funcionarios, a quienes por cierto la Contraloría ha destituido de sus cargos, situación que no deja muy bien parado al Alcalde.

Los testimonios consultados por Diario BASTA, dijeron que el ex mundialista ya no le cree a nadie y todos estarán a prueba, de no haber resultados rodarán más cabezas seguramente, ya que su prioridad es entregar buenos resultados a los coyoacanenses, pero sobre todo desmarcarse del grupo político que controló la alcaldía durante 6 años.

Uno de los talones de Aquiles de la Alcaldía de Coyoacán ha sido el desbordamiento del comercio en la vía pública que se dio durante las últimas dos administraciones perredistas, por Manuel Negrete encargó resolver ese problema a Edgar Rodríguez Silva, quien fuera Director de Gobierno y responsable del reordenamiento del comercio en los Jardines Hidalgo y Centenario del Centro de Coyoacán.

Dicen que se trata de un perfil experimentado y que conoce el tema a fondo, por lo que los vecinos, comerciantes y trabajadores de la alcaldía esperan que está vez la jugada le resulte al Alcalde Negrete y pueda meter un gol con el reordenamiento del comercio en las calles de Coyoacán, problemática que se ha colocado como segunda en importancia después de la inseguridad.