Camilla Cabello y el emotivo mensaje a su padre con #FirstMan

Ciudad de México.- esta mañana se volvió tendencia #FirstManProject, haciendo referencia a la emotiva canción que Camila Cabello cantó y dedicó a su padre con una presentación en los Grammys 2020.

Por medio del hashtag, miles de usuarios han compartido con la cantante emotivos mensajes sobre la relación con sus padres.

“Ni siquiera sabes lo mucho que significa para mí ahora, que fuiste el primer hombre que realmente me amó”, es parte de la letra de la canción.

En la melodía,la cantante parece declarar a manera de agradecimiento que encontró a un buen hombre y que su padre no debe preocuparse por ella, pues estará bien.

Aquí la emotiva presentación:

Algunos de los mensajes compartidos por los usuarios:

El es mi papá, siempre me cuido de todo, me aconsejó y me dio su amor, realmente el primer hombre que me amo de verdad. No tengo duda que la familia es lo más importante en la vida ❤️ #FirstManProject @Camila_Cabello @CamilaAccess pic.twitter.com/BVRJnhDboz — 𝖆𝖓𝖉𝖗𝖊𝖆 IS SEEING CAMILA (@salchipapakarla) January 30, 2020

#firstmanproject

With this song I identify myself because despite having a somewhat difficult relationship, when I need them most they are by my side. Thanks for this song that reaches your soul @Camila_Cabello pic.twitter.com/iqB09twdHd — Erica. (@shamelesstinii) January 30, 2020