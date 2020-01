“Prioridades de la vida” presenta: hombre intenta salvar las cervezas durante el terremoto del caribe

El día de ayer, el caribe se cimbró ante un sismo de 7.7 de intensidad en la escala Richter. Jamaica, Cuba y las Islas Caimán fueron quienes más sintieron el movimiento. Ante la situación, muchos salieron de sus casa para ponerse a salvo, sin embargo, algunos se quedaron dentro de algunos edificios “protegiendo lo más valioso”.

Un hombre intentó que las cervezas no cayeran de una estantería durante el movimiento telúrico. Su buena intención quedó registrada en un video del local, donde se le puede ver sosteniendo la estructura durante el sismo. Cuando este se vuelve más intenso, no puede contener más las botellas de cerveza, y estas caen al suelo irremediablemente.

All those good liquors & beers gone to waste now. At least he was a champ for trying to save some of that good stuff during the earthquake today. #earthquake #CaymanIslands pic.twitter.com/sTl9WDNEaH

— Raymond Gayle (@Kentsville) January 28, 2020