Montserrat Oliver prepara su boda

La conductora Montserrat Oliver decidió dar el siguiente paso junto con su pareja la modelo y fotógrafa de origen eslovaco Yaya Kosikova. Y es por eso que después de que hace apenas unos días le entregó el anillo, ahora Oliver se encuentra preparando lo que será su boda de ensueño y para ello está apoyando de agencias especializadas en enlaces matrimoniales, tanto nacionales como internacionales.

El lugar donde Montserrat decidió darle la joya a su ahora prometida fue en un rancho que comparte la pareja en San Antonio. El momento ocurrió el pasado fin de semana, sellando así su relación de más de cinco años.

Y es que por medio de Instagram se pueden ver besos y abrazos largos que deberían ser la normalidad en nuestros días. La pareja lleva seis años en una relación de ensueño donde ambas se ven plenas, felices y con la voluntad de quedarse juntas para toda la vida.

“Nos conocimos gracias a un proyecto que teníamos juntas de National Geographic, y por una amiga en común. Platicamos mucho, nos caímos muy bien, como nos conocimos en Estados Unidos me llevó a conocer unos lugares cercanos como Montauk y Los Hamptons y ahí me cayó el veinte. Y aquí estamos 5 años después”, contaba Montserrat hace un año, cuando la idea de convertirse en la esposa de Yaya Kosikova no se vislumbraba.