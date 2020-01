Los mejores shows de la historia en el Super Bowl

Uno de los eventos del mundo deportivo más esperado de todo el año es sin duda el Super Bowl, se trata de una fiesta internacional en la que la cereza del pastel es el espectáculo del medio tiempo.

Desde Bruno Mars hasta Madonna, pasando por Aerosmith y The Rolling Stones y terminando con Maroon 5 el año pasado, estos shows son un verdadero agasajo para el espectador. Este año, se espera que Shakira y J.Lo.

PRINCE (2007)

Prince ha sido de los pocos artistas que eligió no hacerse promoción durante su participación en un medio tiempo del Super Bowl. El músico cantó un poco de todo: “Proud Mary” de Creedence y “Best of You” de Foo Fighters y para terminar, una de las mejores interpretaciones en vivo “Purple Rain”.

SPRINGSTEEN & THE E STREET BAND (2009)

“Tenth Avenue” “Freeze-Out”, “Born to Run” y “Glory Days” sonaron en el Super Bowl XLIII. Gracias al carisma y al talento de Bruce Springsteen, este show fue uno de los más elegantes y energéticos.

BRUNO MARS (2014)

El cantante hizo un despliegue de sus mayores éxitos como “Locked Out Of Heaven” y “Treasure” entre otros, temas que pusieron a bailar a todo el público del 2014. Sin embargo, a comparación de otros shows del Super Bowl, él prefirió un diseño minimalista.

BEYONCÉ (2013)

La exintegrante de Destiny’s Child realizó una presentación sorprendente al salir con decenas de bailarines. La gente se le entregó por completo. Se dice que el Super Bowl formó parte de uno de los conciertos de Beyoncé y no al revés.

MAROON 5 (2019)

El grupo californiano desató una lluvia de fuego y cohetes en una actuación que brilló en todo lo alto durante su presentación. El vocalista, Adam Levine salió a la escena mostrando su trabajada figura. Con su música conquistaron a los millones de telespectadores. Se espera que Shakira y J.Lo rebasen las expectativas.

AEROSMITH (2001)

Mary J. Blige apareció como invitada de Aerosmith en el Super Bowl de 2001. Ella no fue la única que subió, Aerosmith reunió a los artistas más influyentes de esa época y convirtió su aparición en uno de los momentos más épicos.

MICHAEL JACKSON (1993)

La presentación de Michael Jackson en el Super Bowl de 1993 fue memorable. Fueron 90 segundos los que El Rey del pop dejó en suspenso a toda la audiencia antes de iniciar su presentación, muestra de que el legendario artista podía no hacer nada y aun así cimbraba los estadios. El show fue tan aclamado que es uno de los más recordados de la historia de esta fiesta de fútbol americano.

MADONNA (2012)

Madonna, La Reina del pop y el entretenimiento, no decepcionó a nadie cuando se presentó en el Super Bowl XLVI. Todos esperaban el show más extravagante en la historia de este evento y eso fue precisamente lo que ella ofreció sobre el escenario. Y es que la artista internacional apareció como toda una reina egipcia montada en un trono cargado por esclavos, para luego interpretar magistralmente su éxitos.

U2 (2002)

Tras los sucesos que ocurrieron el 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, el país quedó en un estado de shock que duró meses. Las expectativas que la banda irlandesa tenía que cumplir eran demasiado altas: no solo tenían que dar un show, sino que también tenían que sanar la herida y se logró.

THE ROLLING STONES (2006)

Los Rolling Stones no necesitaron presentación. Ellos son el tipo de artistas cuya presencia es suficiente para todos sus fans, y eso es exactamente lo que hicieron en el 2006 cuando interpretaron sus mayores éxitos con sus voces y sus instrumentos como únicos acompañantes. Con “Start Me Up”, “Rough Justice” y “I Can’t Get No, Satisfaction”, sus Majestades Satánicas fueron capaces de convertir su aparición en el Super Bowl en una de las mejores de la historia.

KATY PERRY (2015)

Katy Perry tuvo el camino libre para disfrutar unos años de éxitos continuos en todos los aspectos de su carrera. Como prueba de esto, se encuentra el show de medio tiempo que dio en el Super Bowl de 2015, en el que salió al escenario en un tigre metálico gigante y terminó su presentación con los legendarios tiburones que más tarde se convertirían en el disfraz de Halloween por excelencia de aquel año. Según las críticas, dio un show muy entretenido.