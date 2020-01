Listo protocolo VS coronavirus

Aunque la Organización Mundial de la Salud descartó la circulación del nuevo coronavirus 2019nCoV en el país, hasta el día de ayer, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell informó que si tocara territorio nacional esta enfermedad, el gobierno mexicano tiene listo el protocolo de preparación y respuesta para contener su propagación en la población.

López-Gatell admitió el día de ayer en Palacio Nacional que esta nueva cepa de coronavirus sí llegará al país, sin embargo pidió a los mexicanos mantener la calma.

“Les garantizó que el virus va a llegar a México, no es algo que me guste, pero tenemos que tenerlo muy claro y decirlo con veracidad. Hasta ahorita no, hasta ahorita tenemos siete casos sospechosos, se han hecho las pruebas de laboratorio y se han descartado”, refirió López-Gatell.

A nivel mundial hay 2 mil 800 casos confirmados a nivel internacional, informó el funcionario federal, al agregar que de estos, 2 mil 775 están ubicados en China, epicentro del virus de Wuhan, mientras que los otros 25 casos están esparcidos en otros países.

Por su parte, en conferencia de prensa conjunta entre la OMS, y la Secretaría de Salud, informaron que las instituciones sanitarias están en alerta, pues estiman que entre 15 y 25% de los casos que podrían presentarse, serían graves.

Sobre este asunto, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que México “afortunadamente es de los países más preparados y con menos riesgos por la afectación de este virus, para que estemos tranquilos, desde luego atentos, pero tranquilos”.