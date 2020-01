Laura Bozzo de buena samaritana

Después de que la hermana de Thalía atropellara al repartidor Alberto Ángel Guzmán el pasado 11 de enero a las afueras de su casa en Lomas de Chapultepec, la conductora Laura Bozzo intervino para que se arreglara esta delicada situación, ya que Ernestina, presuntamente se había desentendido del afectado. En exclusiva para Grupo Cantón, don Ángel contó a detalle cómo fue que Bozzo ejerció presión para que la famosa escritora le pagara los gastos médicos y su moto.

“Laura Bozzo fue la que estuvo ahí apoyándome, asesorándome, fue la que realizó todo el trámite. La señorita Laura muy amablemente me buscó, ella fue la que se contactó con nosotros y nos brindó el apoyo, ella se portó muy linda y amable. Fue una sorpresa que una persona tan importante como ella se haya fijado en mi caso. Nos tomó por sorpresa, pero de verdad que le estoy muy agradecida con lo que hizo”.

Laura se apuntó sola al litigio. “Ella dijo yo voy, yo actúo, yo hago todo el movimiento y fue la que de alguna manera me dio todas las herramientas para defenderme. Eso sí, todo los arreglos fueron a través de los abogados, tanto de los que mando la señorita Laura como de los de la señora Ernestina Sodi. El día viernes de la semana pasada fue cuando vi a Laura físicamente, a partir de ahí ella estuvo al pendiente de nosotros. Ella fue la que ejerció todo la presión, ella midió la situación”.

Llegaron a buenos términos. “Gracias al acuerdo al que llegamos, logramos que a través de doña Ernestina no iban a dar toda garantía de que nos iban a dar la atención médica, llegamos a muy buenos términos. Nunca solicitamos algo de más, solo pedimos lo justo, no pedimos ninguna compensación adicional. Doña Ernestina me va a comprar una moto nueva, me va apagar los días que no he trabajado, se va hacer cargo de los gastos médicos y aparte, a través del seguro se verán los gastos que fueron de mis motos. Por fortuna , la empresa a la que pertenezco me guardará mi lugar y no voy a perder mi chamba”, finalizó don Ángel.