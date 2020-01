Híbrido Gambusino: Kyle Juszczyk

Miami, Florida.- “Yo no crecí queriendo ser un fullback”, dice Kyle Juszczyk, en su estación durante el Media Day. “Pero a la vez sabía que tenía que hacer todo para poder abrirme las puertas de la Liga, y el resto sucedería”, agrega.

Los expertos y románticos de este deporte aseguran que la posición está en peligro de extinción, pues son pocos los equipos que utilizan esta figura; sin embargo, para los San Francisco 49ers, ésta podría ser la que les dé un valor agregado en el Super Bowl LIV ante los Kansas City Chiefs.

El coach de la escuadra californiana, Kyle Shanahan, es un tipo experto en darles variedad a sus elementos, y con su tocayo no es la excepción, pues algunas veces le encarga tareas ofensivas que pueden romper a cualquier defensa.

Para el entrenador en jefe de los Campeones de la Conferencia Nacional (NFC), podría bien ser la pieza en el tablero que al final le dé el Trofeo Vince Lombardi, mismo que la franquicia no gana desde 1994.

El corredor de poder, además de cumplir con labores en ataque, se convierte en un apoyo para la línea ofensiva que cubre al quarterback, pero en el caso de Juszczyk, éste igual atrapa el ovoide, pues se convierte en otro receptor muy seguro de manos.

Y es por todas esas bondades que representa el egresado de la Universidad de Harvard, que se convierte en un jugador clave y que podría marcar la diferencia si es que los tiempos apuntan a ser apremiantes.

Jimmy Garoppolo, el mariscal de campo de los gambusinos, quien comparte mayor tiempo con él dentro del emparrillado, precisamente se refiere a su compañero como un tipo fuera de serie y realza todo lo que le puede dar al equipo él solo.

“Está registrado como fullback, pero juega como receptor, ala cerrada, corredor, todo, por lo que tener un tipo así dificulta las defensas y nos hace difíciles de defender”. Mientras, Kyle agradece la confianza de su coach, porque al final es quien le dio la opción de ser un futbolista más completo y variado en su juego.

“Kyle (Sanahan) nunca tapa mi posición. No tiene miedo de alinearme en ningún lado: carreras, rutas, bloqueando cualquier posición en la defensa. Realmente, es su confianza en mí la que no me limita a nada”.

Cuando alguien nombra el puesto que ocupa, el común denominador piensa en alguien muy físico que golpea con fiereza, algo que hace prácticamente a la perfección, pero sus virtudes no terminan. Para el juego por el título de la NFC ante los Green Bay Packers, en el Levi´s Stadium, formó en ocho posiciones diferentes en las primeras ocho jugadas.

Fuera de la posición de mariscal, tengo que conocer esta ofensiva mejor que nadie, porque sé que me utilizan en diversas posiciones”, ataja Juszczyk. “Es uno de los jugadores más subestimados de la NFL”, enfatiza por su parte el apoyador Fred Warner. SU VALÍA Cuando se lesionó la rodilla en octubre, Shanahan sabía que tenía un problema. “No se puede reemplazar a Juszczyk”, explicó en su momento; “necesitas múltiples personas para tratar de imitar lo que hace”. Y Kyle, el jugador, sacudiéndose el crédito, les da su justo valor a todos los que conforman la plantilla, pero ratifica la importancia de tener una dirección correcta y atrevida.

“Tenemos una línea ofensiva fenomenal. Kyle Shanahan tiene una creatividad asombrosa y los movimientos pre-snap nos hacen estar constantemente en situaciones favorables. “Y George Kittle es, sin duda, el mejor ala cerrada de la NFL a la hora de bloquear. Lo veo constantemente movilizar a hombres más grandes que él, al lugar a donde él los quiere llevar. Así todo se hace más sencillo”.

Juszczyk no es tan físico como Kittle a la hora de bloquear, pero es más atlético, y esa es la razón por la cual esporádicamente sorprende con el ovoide en sus manos; la capacidad le sobra.

La habilidad atlética de Juszczyk le permite a San Francisco emplear esquemas de bloqueo que otros equipos ni se animarían a intentar, y Shanahan es un maestro a la hora de anticipar el potencial antídoto que busca la defensiva rival para detenerlos, y se adelanta a los movimientos.