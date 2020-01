AMLO, genio de la comunicación

NACHO RODRÍGUEZ

EL CHAPUCERO

EN LAS MAÑANERAS DE ESTA SEMANA, AMLO HA MOSTRADO…

…dotes de ser un genio para la comunicación política lanzando dos iniciativas sorprendentes: una, la posibilidad que el fin de semana se organicen más mañaneras y dos, mostrar a la prensa un diseño para la rifa del avión presidencial. Ambas iniciativas, que fueron inesperadas hasta para los propios simpatizantes de AMLO y ni qué decir de sus adversarios, realmente crearon olas gigantescas entre el conservadurismo. En el caso de las mañaneras del fin de semana, tal iniciativa va en contra de los deseos de la prensa tradicional y los chayoteros que se deben cancelar las conferencias matutinas a como de lugar. Esta prensa chayotera una y otra vez ha expresado su malestar por las mañaneras en columnas y editoriales, acusando que AMLO las usa en contra de ellos. Así, resultó una cubetada de agua fría enterarse que no solo AMLO ignora sus deseos, sino que hace todo lo contrario: prepara mañaneras prácticamente todos los días del año, salvo días festivos obligatorios… si es que. O sea que AMLO no le dejará a estos medios ningún resquicio para imponer su versión de los hechos, como sucede, precisamente, los sábados y domingos cuando no hay conferencias. En el caso de la rifa, sin duda reveló la enorme creatividad de AMLO de usar elementos que parecerían estar en contra, como el hecho que no se ha vendido el avión presidencial, como una herramienta para generar debate a su favor, incluir a los ciudadanos, las redes y la prensa, y acabar haciendo ruido positivo. Mostrar el diseño del “cachito” fue, obviamente, una estrategia de medios que se le ocurrió al propio AMLO para impactar inmediatamente después de las acusaciones de supuestas “agresiones” de simpatizantes a Sicilia y los LeBarón y, la verdad, funcionó maravillosamente. Hoy, millones de mexicanos sueñan con el avión presidencial y hacen su vaquita para comprar el cachito.