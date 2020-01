Alfredo Palacios se recupera favorablemente

Like

Alfredo Palacios una vez más demostró que es un roble, pues después de que permaneció 17 días internado en un hospital de Polanco de la CDMX, el artista se está recuperando satisfactoriamente de un problema irrigación de sangre que se complicó. En entrevista el estilista compartió como fue que se puso mal y las ganas que tiene de seguir trabajando en su programa de radio Salud y belleza.

“El problema fue que tenía yo un problema de la irrigación de la sangre de la pierna, fui al hospital para ver que podíamos hacer, si me cortan un pedacito de pierna arriba del tobillo pues hay maravillosas prótesis y no hay ningún problema. Mi hermana cuando escuchó eso dijo “no, no te van a cortar nada”, pero la calmé”, dijo el estilista.

El artista compartió como se vio afectada su salud. “Daniela Castro me fue a ver, habló con mi hermana, me metieron a terapia intensiva y ahí comenzó el drama. Se me complicaron los riñones, los pulmones, el corazón… todo, fue una sopa de todo”.

Por fortuna Alfredo se va recuperando satisfactoriamente. “Soy como un chamaco de 18, mi pie lo tengo completo, todo se cerró. Ya hablé con la Pinal, que me encantaría verla, ya hablé con Jaqueline Andere , con Yadhira Carrillo , Daniela castro, Felicia Mercado, Tina Galindo…, todas han estado al pendiente de mí”, dijo optimista Palacios.