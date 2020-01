Sinhue…llas de hacer su trabajo

MAESTRO, SEGOB NO PEDIRÁ AL INE DATOS BIOMÉTRICOS DEL PADRÓN ELECTORAL

-Si el kimosabi Córdova los niega, creyéndose El Llanero Solitario, para qué hacerle el caldo gordo… AMLO dijo que la cifra de homicidios en Guanajuato “se nos está saliendo de lo normal”: 20% del país. -Diego Sinhue…llas de hacer bien su trabajo; tan mal, como sus antecesores en un pobre estado que hasta a Fox padeció. Encinas dijo que la ausencia de Obrador no fue un desaire a la Caravana por la Paz. -Don Andrés tiene muchas cosas que hacer, aunque sea domingo. Además Sicilia y LeBarón desdeñaron entrevistarse con el gabinete de seguridad y la comisión de senadores. ¿Así o más protagónicos? Eso sí, pésimos los gritos de “fifís”. Ramírez Cuéllar es presidente interino de Morena para convocar a la elección interna. -Polevnsky, Luján y Delgado tienen tiempo para reagrupar huestes y pelear limpio en aras de la credibilidad partidista. El PRD comentó que México está entre los países más desiguales del orbe. -El perredismo es uno de los partidos más desiguales del mundo, un híbrido, una mezcolanza, y desde hace años no se sabe si es de derecha o izquierda. La ASF gastó 1.6 mdp en relojes de lujo durante 5 años para empleados sindicalizados. -En tiempos de austeridad, los diplomas son suficientes; ya no son momentos de derroche estilo Gordillo o Romero. El chino Ai Weiwei presentó en Sundance el documental Vivos, sobre los 43 normalistas. -Cuando Murillo Karam salió con su “verdad histórica”, muchos dijimos “Ai Wei, esto no es creíble”.