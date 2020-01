Lucía Méndez quería un hijo cantante

Like

Tremenda pachanga fue la que armó Lucía Méndez para festejar su cumpleaños 65 en un reconocido restaurante de la colonia Nápoles, en donde colegas y amigos llegaron desde muiy temprano para celebrar con l adiva de las telenovelas.

La actriz Lucía Méndez, originaria de León, Guanajuato, México, y quien es considerada la máxima estrellas de las telenovelas en México, ofreció una comida y convivio hasta con algunos fans que se colaron a la fiesta.

Durante el festejo, Lucía, compartió que le hubiera gustado que su hijo Pedro Antonio se dedicara a la cantada, pero que desafortunadamente su ex Pedro Torres no le dio el impulso, pues Pedro Torres siempre quiso que su hijo se dedicara a la producción. Además de que bromeó en su cumpleaños. “ya no vor a cumplir años, voy a descumplir”, dijo la artista, quien estuvo muy biebn acompañada.

La periodista Maxine Woodside, amiga de años atrás de Lucía; las productoras Carla Estrada y Magda Rodríguez y la actriz Andrea Escalona son algunas de las celebridades mexicanas que festejan con la señora Méndez. A la fiesta de cumpleaños de Lucía también acudió Pedro Antonio, su único hijo, y permanece a su lado mientras ella parte un delicioso pastel gigante.