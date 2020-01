Lucero celebra 40 años de carrera con show

La cantante Lucero se encuentra feliz con todo lo que le está pasando en su vida, se siente plena con su pareja Michel Kuri y contenta de que este año celebrara sus primeros cuarenta años de trayectoria, para lo cual tiene pensado realizar un concierto en el Coloso de Reforma para compartir su felicidad con sus fans.

“Estamos tan contentos y tan enamorados, tan ilusionados, por eso no pensamos en el matrimonio, no por miedo al compromiso, por ahora estamos bien así, porque así nos sentimos muy bien, no es que le huyamos al tema, peor por ahorita nos estamos disfrutando al máximo”, dijo la artista durante la alfombra roja de la obra La jaula de las Locas.

Lo mejor es que la artista compartió que está feliz porque se presentará nuevamente en el Coloso de Reforma para festejar con sus fans. Aunque por el momento no tiene ganas de estar trabajando en teatro ni en telenovelas.

“Lo del teatro como que no es lo mío, me gusta muchísimo, admiro mucho a la gente que se dedica a eso, por ser cantante yo, pienso a veces mejor en llenar un lugar cantando mis canciones pero si me llegan ofertas para trabajar en teatro pero por el momento no”. Respecto a regresar a las telenovelas explicó. “El día que vaya a hacer una novela lo haré saber, yo ya no hago audiciones, los productores ya me conocen”, finalizó la cantante.