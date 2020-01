Estrella rebelde: Tyreek Hill

Miami, Florida.- El lunes, el Opening Night del Super Bowl LIV, trajo consigo una ceremonia distinta, más espectacular que de costumbre, y con la totalidad de los protagonistas al alcance de la prensa, porque en la NFL le saben al show y a esto de que es el evento más mediático en el planeta.

Fue la última vez que se encontraron en el mismo escenario, antes de afrontar el Juego Grande en el Hard Rock Stadium, los elementos de los San Francisco 49ers y los Kansas City Chiefs.

Y, de entre los Campeones de la Conferencia Americana (AFC), sobresalió como uno de los más buscados, Tyreek Hill, porque además lleva al cuello una etiqueta diferente.

Por su nivel, variedad y sobre todo plurifuncionalidad en el emparrilado, el receptor abierto se ha convertido en una estrella de su equipo y de toda la Liga. Y el éxito del nacido en Lauderhill, Florida, fue uno instantáneo, como de una semana para otra. Un novato que, pareciera, salió de la nada, en un equipo como Kansas City que tradicionalmente no se lleva los focos y es considerado por el público como el clásico conjunto duro, rocoso, serio, sensato, que aprovecha sus recursos y minimiza sus errores como norma básica.

Pero además, rompiendo con los esquemas, o con las probabilidades de ser funcionales en la máxima vitrina del futbol americano, por lo que cada prospecto hace en su etapa universitaria, Hill llegó desde la quinta ronda del Draft aportando velocidad y espectacularidad. Alegría absoluta. Inesperada.

CAPÍTULO NEGRO

Como suele pasar a estos niveles, cuando la fama puede ser un plus negativo, el hecho de que Tyreek fuera un futbolista con una elegibilidad en rondas medianas, tuvo que ver con esa indisciplina que de pronto puede hacer mella entre los deportistas de alto rendimiento.

¿Por qué un talento de este nivel cayó a quinta ronda? La respuesta la tiene un informe policial de 2014 de Stillwater, Oklahoma.

El 12 de diciembre de ese año fue arrestado por las autoridades de Stillwater, donde vivía, pues jugaba para la Universidad de Oklahoma State. El motivo fue que agredió a su novia embarazada.

Según los reportes de las autoridades locales, con notable ensañamiento, simuló ahogarla y la golpeó. Fue expulsado de la universidad; había sido un buen jugador, pero los hechos eran tan duros como inobjetables, como luego se demostraría en el juicio, así que lo echaron sin más.

REINSERCIÓN

Tiempo después, en 2015, tuvo una nueva oportunidad y pudo jugar para la modesta West Alabama. De entrada, el coach Brett Gilliland se opuso a su incorporación al equipo, pero fue al hablar con gente de Oklahoma State, plática que no fue revelada, que tuvo cabida en el equipo.

El resultado de esa conversación: Hill fue aceptado para pasar jugando un año antes de presentarse al Draft. Ya para 2016, durante la selección de jugadores, la mayoría de equipos de la NFL lo borraron de su lista de drafteables.

Los expertos consideraban que nadie le daría una oportunidad, pero hubo un valiente que se la jugó con él. Incluso, no fue invitado a la Combine, donde los talentos con aspiraciones de jugar en la NFL son medidos, pesados y evaluados, tanto en el campo como en el aspecto psicológico.

Las condiciones físicas que, como se ve, son despampanantes, o el nivel mostrado en su juego, no fueron problema, sino su episodio de violencia machista.

Pero los Chiefs lo aceptaron. Lo hicieron tras hablar con el fiscal que le acusó en su caso de agresión. De nuevo, no trascendió aquella charla, pero fue suficiente como para que el dueño del equipo de Kansas City, Clark Hunt, diera su brazo a torcer, pues de entrada estaba enérgicamente en contra de esta decisión del equipo técnico.

No fueron pocas las críticas que les llovieron, por parte de la prensa y también de los fans, el resultado es que se hicieron de un tipo que funciona como receptor, corredor, regresador de patadas a un nivel extraordinario, y que mete en su plantilla una dosis de explosividad y maravillosa habilidad con la que no contaban, o al menos no en suficientes cantidades.