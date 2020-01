¡Cuchareados 2!

EL FIFÍ DE PROTEXA Y SU PLAN ESTRATÉGICO DE PLATAFORMAS ARRUINARÁ LOS PLANES DE LA 4T

Más corrupción en la Coordinación de Servicios Marinos a cargo de RENÉ PUERTO ROVIRA "EL FIFÍ DE PROTEXA", estimado lector, que tiene acaparada toda la obra para bisnear… Afortunadamente en el bamboleo de PEP, ORO no cometió el grave error de poner a PUERTO ROVIRA como director… El problema que tiene es haber diseñado el plan estratégico marino (el cual fue un fraude pues las plataformas en fabricación actualmente no tienen área)…

Plan que diseñó y luego pidió permiso para ir a trabajar a PROTEXA donde lo presentó y así formaron 8 empresas al regresar PUERTO ROVIRA a PEMEX… Ahí culminó su plan de asignar a los consorcios las plataformas, investigación de FRANCISCO DE LA VEGA, donde se evidencia la inclusión de empresas de GRUPO PROTEXA en las adjudicaciones… Ahora está autorizando pagos por partidas que no ha ejecutado y se las están pagando…Indagaciones de DE LA VEGA del OIC, donde muy suavemente le están diciendo a PEP que no más contratos para el GRUPO PROTEXA…Dentro de todo esto está el contubernio de PUERTO ROVIRA y con el PATÁN DE DOPA, que han venido trabajando el otorgamiento de 10 adjudicaciones directas y 5 Invitaciones restringidas o en su caso 15 convenios, a la continuidad de 15 iniciativas de la Gerencia de Mantenimiento Marino…La justificación es que si se dan los convenios o las excepciones al concurso se obtendrá un 25 % de descuento…Este descuento no es medible ya que son embarcaciones viejas que ya se encuentran depreciadas y que su consumo de diésel es excesivo, además de no existir ningún sustento legal para adjudicar directamente equipos con disponibilidad en el mercado…Habrá más.