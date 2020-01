Arre Machos

Luego de una larga batalla legal, por fin, la Banda Machos ganó la demanda presentada contra la Banda Mach de José Guardado y, como papelito habla, los músicos originarios de Villa Corona, Jalisco, me hicieron llegar la resolución emitida por el Instituto Nacional de Derechos de Autor (INDAUTOR), donde le notifican a la agrupación pirata que tiene que cambiar de nombre y dejar de interpretar los temas originales de La Reina de las Bandas.

Con esto se le acabó la minita de oro a Pepe Guardado, quien fue integrante de La Machos, pero al salir se quiso pasar de vivo y contrató a Raúl Ortega y Pepe Morfín, exvocalistas del grupo, para engañar a la gente y empresarios haciéndose pasar como los originales. En fin, La Machos ya ganó el pleito y si los piratas no se alinean, los primeros podrán demandarlos penalmente e inclusive meterlos al bote.

Es un secreto a voces que Edwin Luna mandó a volar a Tv Azteca porque la producción de La Academia le jugó una chacalada al dejarlo fuera del grupo de jueces y meter en su lugar a Remmy Valenzuela, pero bien dice el dicho que al que obra mal se le pudre el animal, pues el intérprete de “Mi princesa” solamente estuvo un programa y salió echando pestes.

Sin embargo, no hay mal que por bien no venga y el intérprete de “Borracho de amor” hizo las paces con Televisa, tanto que ya lo tienen contemplado para participar como juez en Pequeños Gigantes y como el líder de La Trakalosa tiene un arrastre machín con los plebes, pues les cayó como anillo al dedo. Por cierto, este fin de semana el regiomontano festejará 10 años de trayectoria en el Auditorio Nacional.

Para despedirme les cuento que estuvo conmigo en las instalaciones de BASTA!, haciendo un Facebook Live, mi compita Marco Antonio Flores, el mero shaka de La Número Uno Banda Jerez y yo no sé cómo le hace para que no se le baje la pila, pues anda del tingo al tango en los bailes y promocionando sus más reciente tema “La Parranda” que grabó a dueto con La Fiera de Ojinaga.

También hizo un dueto con Mi Banda El Mexicano y pese al escándalo que se armó por la versión que hizo del tradicional danza de Los Viejitos, me aseguró que no le teme a las críticas y seguirá eligiendo temas tradicionales para grabarlos a su estilo; ya grabó La Sandunga, un ícono oaxaqueño y anda buscando otros, pues su intención es mostrar nuestra cultura y raíces en todo el mundo. También me confesó que quiere grabar otra vez con mariachi, pues él se inició en este género tocando la vihuela. Escríbanme a bastagrupera@gmail.com