Amagan transportistas con paralizar la capital en caso de no aumentar tarifas

Integrantes de la organización Fuerza Amplia de Transportistas (FAT), advirtieron que si en 15 días el gobierno de la Ciudad de México no les autoriza un incremento de por lo menos dos pesos a las tarifas realizarán otra movilización en los cuatro puntos cardinales de la capital entre el 10 y 11 de febrero.

Luego de una reunión que sostuvieron con autoridades locales, Nicolás Vázquez, vocero de Fuerza Amplia de Transportistas dijo que se ha creado un círculo vicioso donde las autoridades advierten que no habrá incremento si no existe mejora en las condiciones del servicio, mientras que ellos no podrán mejorarlo más —porque la mejora está a la vista con Metrobuses, corredores y rutas con autobuses— y completar la renovación vehicular, sin certeza jurídica para poder invertir a futuro ni una tarifa que castigue el bolsillo sólo del transportista.

Los transportistas tomaron las calles la mañana de estelunes, como lo hicieron en mayo y septiembre del año pasado, con las mismas demandas de incremento de 2 pesos a la tarifa y la renovación de las concesiones que se vencieron en 2018 al 90 por ciento de ellos, porque, acusan, el gobierno de la Ciudad de México sólo les promete mesas de diálogo para buscar una solución que nunca llega porque los funcionarios las abortan.

No existen condiciones para comprar autobuses nuevos que tendrán mensualidades de 30 mil pesos con una tarifa de sólo 6, y toda la carga de los incrementos a los precios de los combustibles y demás insumos que se han generado en los últimos meses y años, sin recibir el incremento que debería ser indexado a la inflación desde hace mucho tiempo que lo vienen pidiendo.

“Queremos dejar muy claro que la secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez nos prometió darnos certeza jurídica con las concesiones y es hora que ni nos volvió a llamar para arreglar el asunto, ni mucho menos se arregló el resto de la problemática que enfrentamos los transportistas desde la última vez que nos vimos en diciembre pasado”, acusó Nicolás Vázquez, vocero de los transportistas en una rueda de prensa frente al Palacio del Ayuntamiento.

El vocero de los transportistas expresó que sus demandas son muchas, pero en este momento, dos fundamentales. 1.- El incremento a la tarifa en al menos dos pesos y; 2.- La certeza jurídica de sus concesiones.

“En la ciudad de México ustedes pagan 5 y 6 pesos, pero aquí, a unos kilómetros, en los distintos municipios colindantes del Estado de México, los pasajeros pagan el doble o más. Allí la tarifa mínima hoy es de 12 pesos, cuando el precio de la gasolina, el diésel y los demás costos de mantenimiento son iguales en toda la zona conurbada.

Los transportistas agregaron que la secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez “nos prometió darnos certeza jurídica con las concesiones y es hora que ni nos volvió a llamar para arreglar el asunto, ni mucho menos se arregló el resto de la problemática que enfrentamos los transportistas desde la última vez que nos vimos en diciembre pasado. Ella dice que abandonamos las mesas de trabajo, pero o le mintieron o ella les miente a ustedes”.

A pregunta expresa sobre los avances de las negociaciones que se retomaron a partir del 3 de septiembre, Vázquez agregó que “no ha existido ningún avance con las autoridades de la SEMOVI, porque ellos quedaron en presentar un programa. Dijeron que no habría tarifa pero que ellos tenían la forma de conseguir que con lo que cobráramos pudiéramos estar bien. No la hemos visto. Nosotros dijimos al gobierno que si no quiere otorgar el incremento directo al pasaje porque no quiera sacrificar al usuario, hay un camino y se llama subsidio. Lo acaba de proponer el presidente Andrés Manuel en el caso de Nuevo León. Entonces si el gobierno tiene la intención de meterle dinero del erario público, que lo haga como ya lo hace en Metrobús con aproximadamente 2 mil millones de pesos el año pasado”.