Alejandra Ávalos quiere contactar a José José

Like

Por el gran amor que la cantante Alejandra Ávalos le tiene a José José, tiene planeado contactarlo a través de un medium de Veracruz, pues la artista asegura que hay muchas dudas de su muerte que no se han esclarecido. En entrevista exclusiva para Grupo Cantón, la estrella que pronto sacarpa su nueva producción de ranchero México majestuoso Vol. 3

“Estoy contactando a un médium para hablar con José José, personas que ya no están en están en este plano existencial, gente con la que quise mucho. José fue una persona muy importante en mi vida, al igual que lo fue mi papá. Quiero despedirme bien de él y por eso contacté a este medium”.

Continuó. “De hecho ya tengo todo, tendré que ir hasta Veracruz para consultarlo. Le quiero preguntar todo lo que no sabemos, que nadie sabe, desafortunadamente solo tenemos la versión por parte de la familia Sosa Noreña, entonces yo quisiera preguntarle todo respecto a su muerte, la herencia y de la otra familia. Sería el contacto directo con el espíritu de José José”.

Ale puede ver muertos. “Es importante ver esto a través de un médium profesional porque ellos están especializados, para eso se dedican. Y tengo la facultad, indirectamente de ver muertos, no es una facultad a voluntad, estando en un estado vibracional puedo hacer contacto con los seres muertos, se me presentan ciertas cosas como premoniciones o sueños o visiones, que a veces son las cosas que me suceden”, finalizó la cantante .