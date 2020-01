Tunden a Del Mazo por inseguridad

ESTADO DE MÉXICO.- La función de seguridad pública de ayuntamientos y gobiernos estatales es improductiva e ineficaz, y el gobierno de Alfredo del Mazo, no da muestras de eficacia en los exámenes de control y confianza, y no todos se certifican, porque hay policías corruptos, que golpean y asesinan a ciudadanos, alejados de los ideales de la cuarta transformación, del presidente López Obrador.

En el municipio de Ecatepec policías municipales dieron muerte a Humberto Josué Gómez Pineda, tras una golpiza en las galeras de la oficialía conciliadora de Las Américas entre el viernes y el sábado pasado. Asimismo, en otro hecho agentes de la Secretaría de Seguridad del Estado de México golpearon y robaron a un automovilista en una falsa revisión.

El legislador mexiquense, Faustino de la Cruz Martínez, asegura que la corrupción que impera en los cuerpos de seguridad “tanto del estado de México como los municipios ha propiciado que estos estén vulnerados, infiltrados y tengan como su esquema de operar el crear cotos de poder”.

En las instancias de seguridad, dijo, no hay credibilidad porque no hay transparencia en el ejercicio de los recursos, por ello el manco único no funcionó, y fue responsabilidad de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y el gobernador del estado de México, Alfredo del Mazo Maza. El Consejero Nacional del PRD, Octavio Martínez Vargas, explicó que quién realiza actualmente dichas evaluaciones de control y confianza “es el estado de cada entidad federativa” bajo los lineamientos del gobierno federal y las metodologías que implementan.

“El problema es que no han dado resultados (los exámenes) no se han certificados todos los cuerpos de seguridad. Hubo una prórroga, y después otra prórroga, y seguimos con corporaciones sin depurar”, dijo.

El Presidente del Consejos Consultivo de la Asociación de Autoridades Locales de MEXICO, A C. José Luis Gutiérrez Cureño, comentó que el examen de control de confianza “debe ser gratuito” y deberían de hacer públicos los resultados.

“Inclusive debe incluirse a los presidentes municipales, a los integrantes del cuerpo edilicio que forman parte de la comisión de seguridad de cada cabildo y al personal administrativo de las corporaciones policiales”.

“Desafortunadamente en los municipios mexiquense no los presentan el 100 por ciento los elementos de sus corporaciones porque les implica un gasto”, comento el diputado local morenista, Faustino de la Cruz Martínez, diputado morenista por el 21 Distrito de Ecatepec Explicó que los exámenes tenían un costo de nueve mil 500 pesos “por policía a practicar, de ahí la dificultad de los municipios para poder examinar al 100 % de los elementos, y eso afecta al presupuesto municipal, pues los recursos del FORTACEG (Programa de Fortalecimiento para la Seguridad) debería aplicarse para equipo e infraestructura”.

Casualmente en el ejercicio fiscal 2019, el Centro de Control de Confianza del Estado de México emitió el nuevo tabulador y hubo una reducción en su costo de aproximadamente el 43 por ciento, y quedó en cinco mil 500 pesos cada evaluación, parecería que se incrementarían las evaluaciones y con ellos la adquisición de certificaciones de las corporaciones, pero no fue así.