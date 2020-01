LA FAMOSA ESPOSA DEL EXPRESIDENTE POSEE UNA…

…historia sumamente conocida; una modesta maestra de inglés en escuelas de enseñanza media superior en la Ciudad de Celaya, sorprendentemente se incorporó al equipo de un inexperto personaje, que sin mayores méritos llegó a la Presidencia de la República.

Vicente Fox era gerente de una empresa refresquera, comenzó a interesarse por la política y aprovechándose de la decepción de los guanajuatenses, cansados del priismo, logró popularidad dentro del Partido Acción Nacional.

Su estilo y conducta valentona, le permitieron ser candidato a Presidente. De manera coincidente con lo que ahora vivimos, el pueblo cansado se entregó a la esperanza que representó en su momento Vicente Fox, quien poseedor de una gran ignorancia en gobernabilidad, se relacionó con Marta Sahagún, mujer hábil que se volvió sumamente influyente y sin más, se hizo Primera Dama.

Su poder no tuvo límites; participó en todos los actos de gobierno y logró para sus hijos, beneficios económicos impactantes, la riqueza que acumularon es indescriptible, no había actividad económica en el país en que no participaran con el cobro de comisiones y exigiendo patrocinios y beneficios de toda índole. Recientemente se le ubicó en negocios eclesiásticos, con la terrible orden de los Legionarios de Cristo, donde sin duda, el dinero, la ambición y pederastia, fueron sus evidentes intereses y vicios.

La señora Sahagún, categóricamente rechaza tener relaciones económicas con la orden religiosa, pero difícilmente se le puede creer. Su conducta delictiva y de sus vástagos, es una realidad, pero al final, debemos señalar que tiene cómplices a un nivel importante en el actual gobierno. A pesar de lo anterior, Martha Sahagún, ahora está en el banquillo de los acusados, fervientemente deseamos que se imparta justicia y que reintegre los recursos mal habidos que acumuló, al igual que de los que ahora gozan sus descendientes.