Los trucos para viajar preferencialmente o cómo usar un esqueleto como acompañante

No cabe duda que los conductores buscan maneras de avanzar más rápido frente a otros conductores. Los hay de todo tipo, cómo los que usan la fuerza bruta para avanzar, o los que su ingenio es espectacular. En EE.UU un hombre fue detenido, esto por ser captado con un esqueleto de plástico viajando como copiloto en un carril preferencial.

Think you can use the HOV lane with Skeletor riding shotgun? You’re dead wrong! ☠︎ One of our motor troopers cited the 62-year-old male driver for HOV & window tint violations on SR-101 near Apache Blvd this morning. #NiceTry #YoureNotHeMan #AZTroopers pic.twitter.com/wQYY831mNY

— Dept. Public Safety (@Arizona_DPS) January 23, 2020