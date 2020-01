Los años de las tres ratotas…

MAESTRO, EL BARRIO CHINO DE LA CDMX CELEBRÓ EL AÑO DE LA RATA

-Festejo que se podría extender a Los Pinos si autoridades de EU prueban los nexos entre Iván Reyes Arzate y García Luna, y ahí van a ventilarse los años de tres ratotas: Fox, Calderón y Peña, que tuvieron bajo sus órdenes a ambos indiciados. ¿O “no los vieron ni oyeron”, como reza el clásico salinista? AMLO dijo que está garantizado el abasto de medicamento para niños con cáncer, y que la firma Pisa quiere seguir robando. -Esa voraz firma ha Pisado la confianza y la buena fe de enfermos y familiares, y es tiempo de que pague con lo que más le duele: no más contratos. Obrador pidió a empresas medicinales actuar con rectitud e integridad. -Y si persiste la corrupción, no sólo consulte a su médico, sino que las den de baja. Don Andrés declaró que agencias deben tener utilidades razonadas y no basarse en el atraco o el robo. -Hay tantos “negocios”, como la compra-venta del viejo Excélsior, que eso fueron: un atraco, un vil robo. El presidente hará “reclamo fraternal” al titular de Banobras, Jorge Mendoza, “por dar muchos recursos a NL”. -No es la primera vez que Bandidobras es acusado: el hecho de que ese señor sea regio, no lo exonera de favoritismos. En Amozoc, Puebla, piden la renuncia del edil Mario de la Rosa, por dar recursos públicos a La Luz del Mundo. -¡Fuera el presidente municipal!: que done su salario, pero no el erario y menos a La Pus del Inmundo del infecto Naasón.