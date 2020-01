La Original Banda El Limón festeja 55 años con tema nuevo

Like

Como parte del festejo de sus 55 años de trayectoria, La Original Banda el Limón estrenará el próximo 4 de febrero en plataformas digitales y en la radio de México y Estados Unidos el nuevo sencillo que lleva por nombre “Lo tienes que saber”, mismo con el que despide su actual producción discográfica titulada De aquí pal real, de la cual se desprendieron éxitos como “Dile que te dije yo”, “Algo oficial”, “De aquí pal real” y más.

“Lo tienes que saber” es un tema que habla del sentimiento que se experimenta cuando por algún motivo ya no se quiere estar con la pareja y no se encuentra la forma de decírselo para que no sea lastimada, pero es necesario cerrar el ciclo e ir en búsqueda de la nueva felicidad; es así como la agrupación fundada por Don Salvador Lizárraga busca la consolidación del tema como otro más de sus grandes éxitos.

A raíz de este lanzamiento, La Original Banda el Limón ya planea la grabación del vídeo oficial, así como un tour de promoción en la CDMX.

Sin duda alguna el 2020 será un año de mucho trabajo para la legendaria banda, ya que se encuentra trabajando en lo que será su próximo disco, el cual se planea estrenar en el mes de Julio.