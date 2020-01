“Kate del Castillo tiene una casota donde hay fiestas siempre con celebridades” Pepe Gámez

¿Fuiste novio de Kate del Castillo? Le pregunté a Pepe Gámez, que salió de marido narcotraficante de Jenni Rivera en: Mariposa de Barrio y en Falsa identidad al lado de Camila Sodi.

“A Kate la quiero mucho desde que trabajamos y ella era mi madrastra en Dueños del Paraíso en Netflix, le digo madrastra, se enoja: -No me digas así cabrón- fuimos juntos al concierto de los Tigres del Norte, nos mensajeamos, he ido a sus fiestas donde han estado desde Sean Penn y muchas celebridades y en un programa en Miami dijeron que éramos novios pero somos muy amigos”.

¿Conoces su casa de 12 habitaciones y alberca? “Voy mucho a casa de Kate y es muy bonita, ella trabaja tanto que se merece todo, me llamó a casting de la 2ª parte de La Reina del Sur y está más chula que nunca pero Mariposa del Barrio me salió antes”.

¿A quién te ha tocado besar?

“En Mariposa de Barrio soy el segundo esposo de Angélica Celaya que es Jennie Rivera con la que nos dimos 10 mil besos, nos desnudamos en una escena muy fuerte y nos pusimos crema en todo el cuerpo, aparte me tocó besar a 20 en la serie”.

¿En la vida real tienes novia, eres casado?

“Soy soltero, mis papás cumplieron 50 años de casados y mis 4 hermanos están casados pero nunca me he casado, mi familia es tradicional, me iba a casar con una chica americana y vino a México cuando Sharis Cid, en Ni contigo ni sin ti, me daba unos besotes y no le gustó y terminamos después de 3 años y quiero casarme, ser papá joven y llevar a mi hijo a jugar futbol pues mi padre me llevó a jugar tenis, golf, de cacería y quiero eso, tengo 33 años y quiero superarme y vivir en Los Ángeles te pone en la pecera donde en cualquier momento puede explotar la bomba”. Dijo el Tamaulipeco.

Raúl Méndez, protagonista de Enemigo Intimo con Fernanda Castillo es tu mejor amigo en Los Ángeles?

“Raúl es mi compadre, tenemos el mismo abogado que me sacó mi Green card y somos amigos, vecinos, él tampoco tiene novia por lo que hacemos mucho deporte juntos, le ayudé para un casting, una película con Clint Eastwood pero todos los que vivimos allá sacrificamos mucho, hay meses buenos, otros malos y mucha soledad en Los Ángeles la gente es fría y aunque soy residente y llevo 7 años viviendo ahí no me siento parte pues los mexicanos de allá se avergüenzan de ser latinos, los nacidos allá te dicen: -I´m from here-, hasta te hablan mal el español y yo: -Brother, háblame bien”. Soy mexicanismo pero armamos un grupo de mexicanos que vivimos ahí con Omar Chaparro.” Concluyó el guapo Pepe.