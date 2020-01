Billie Eilish, sus primeros Grammys

Con solo 18 años de edad, la cantante estadounidense Billie Eilish ha hecho historia este domingo al convertirse en la artista más joven en ganar los 4 premios más importantes en los Grammy 2020: Mejor Artista Nuevo, Grabación del Año, Álbum del Año y Canción del Año. Billie Eilish y su hermano Finneas compusieron el álbum When We All Fall Asleep, Where Do We Go? desde una pequeña habitación en su casa de Los Ángeles y nunca pensaron que serian los ganadores indiscutibles de la ceremonia musical.

“Estos son mis primeros Grammys… Nunca pensé que pasara esto”, dijo la chica. Ella, enfundada en un vestuario muy original y con su cabello verde. La estrella compartió acerca de su música. “No escribimos un discurso porque no hicimos este disco para ganar un Grammy. No pensamos que ganaría nada nunca”, dijo Finneas una de las veces que subió al escenario.