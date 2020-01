Aficionados piden que Kobe Bryant sea el nuevo logo de la NBA

Ciudad de México.- tras la inesperada muerte del basquetbolista Kobe Bryant, considerado como uno de los mejores jugadores de la historia, miles de personas le están solicitando a la NBA modificar su icónico logo.

A través del hashtag #MakeKobeTheLogo, usuarios de Internet están solicitando a la institución deportiva modificar su actual silueta, perteneciente a Jerry West, también exestrella de los Lakers, en honor a la “Mamba Negra”.

En la plataforma Change.org se lanzó una campaña para recolectar firmas y hacer posible el cambio en el icono de la NBA, la cual ya cuenta con más de 289 mil peticiones.

Por su parte, los Dallas Mavericks han confirmado que retirarán el dorsal ‘24’ en memoria de Kobe Bryant, tal y como pedían Donovan Mitchell o Tyler Herro.

Mientras que Jamal Crawford, a través de las redes sociales ha mandado un mensaje claro y conciso: “Kobe tiene que ser el nuevo logo de la NBA”.

Kobe has to be the new NBA logo…..

— 🏁 Jamal Crawford (@JCrossover) January 27, 2020