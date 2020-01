Karla Souza: Se apaga su estrella

Corría el año de 2013, apareció en la pantalla grande una película que, sin duda, cambió el cine mexicano con su sencillez, genialidad y sobre todo, sus personajes, Nosotros Los Nobles.

Siendo la segunda película mexicana más taquillera en la historia, sólo debajo de No se aceptan devoluciones (2013), fue un verdadero fenómeno de la industria nacional; dirigida por Gary Alazraki, presentó la fórmula perfecta para el éxito en la comedia: la experiencia de Gonzalo Vega (Germán Noble) y la frescura del nuevo talento como Luis Gerardo Méndez (Javi Noble) y Karla Souza (Bárbara Noble).

Hablando de Karla Souza, nadie puede negar que fue una revelación en el mundo de la actuación, conquistó el cine, el teatro, la música y las series, y no sólo en México, por su educación y conocimiento del idioma inglés, su talento trascendió a los Estados Unidos. Se podría decir que la primera vez que encantó al público fue en 2010, en la serie Los Héroes del Norte, donde interpretó a la inocente menonita Prisca, pero la proyección que Nosotros Los Nobles le dio fue impresionante, veíamos a Karla hasta en la sopa.

En 2014 participó en la serie de televisión estadounidense How Yo Get Away With Murder, al lado de la gran actriz Viola Davis y en 2016 estrenó la película ¿Qué culpa tiene el niño? Por desgracia, esa avasallante carrera, ese ícono del medio artístico, ese tren imparable de talento que era Karla Souza, se apagó. En 2018, en entrevista con Carmen Aristegui, Souza confesó haber sufrido acoso sexual por parte de un director con el que trabajó, sin decir ningún nombre, horas después Televisa rompió relaciones con Gustavo Loza, directo de ¿Qué culpa tiene el niño? y muchos filmes más.

Los medios estallaron, el circo mediático alrededor de Souza y Loza fue brutal, erróneamente se asumió de inmediato que Gustavo había sido quien atacó a Karla y sólo se esperaba a que la actriz lo señalara, cosa que jamás pasó, Souza no dijo una sola palabra ni a favor ni en contra del director, lo que causó una gran confusión, mientras que Gustavo y su familia vivían un verdadero infierno en vida, pidiendo a la joven actriz que declarara a su favor ante algún medio, cosa que tampoco pasó.

El debate escaló niveles insospechados, la polémica fue tan agobiante, que Karla guardó un voto de silencio hasta el momento, voto que le valió el alto precio del olvido, ya sea por su voluntad o por la velocidad en la que está industria crea y olvida a las figuras, la actriz se quedó pasos atrás de las nuevas estrellas.