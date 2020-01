Belinda espantará a sus fans en el cine

A Carlos Trejo no lo detiene nada, y es que el Cazafantasmas, aparte de que está muy entrado con sus proyectos en lo paranormal y las clases que da de defensa personal, también se da el tiempo para arrancar este año su trilogía de “Cañitas”, tres películas de terror que seguro serán un éxito con la participación de Belinda. En exclusiva para Grupo Cantón el artista compartió los detalles de sus proyectos.

“Ahorita ya tengo autorizada la segunda parte de Cañitas, estamos en ese proceso, espero que ya en este mes se realice la última firma, y pues será una sorpresa para los fans porque estamos buscando a Belinda para que sea nuestra protagonista, estoy yo queriendo muy formalmente con Belinda para que protagonice la segunda parte de la serie terror”.

Continuó. “Nosotros hemos trabajado juntos en una telenovela que ese llamó “Camaleones” bajo la producción de Rosy Ocampo, nos llevamos muy bien, estoy seguro de que este proyecto le va interesar. La idea es hacer la trilogía de “Cañitas” y que se vaya para el cine”, dijo el Cazafantasmas. Además, Trejo compartió que buscará en Europa casos de lo paranormal.

“Estoy preparando una salida a los campos de concentración en Alemania, vamos a estar acampando prácticamente una semana, vamos a sacar todo lo paranormal. Esa es la investigación que traigo ahorita en puerta”, dijo. Trejo ya no quiere tener proyectos que no le sumen a su carrera. “Ya me harte de secciones, me harte de estar levantando rating, trabajaré en lo mío”, dijo.