Alcaldía Cuauhtémoc, líder en narcomenudeo

El narcomenudeo en la alcaldía Cuauhtémoc ha propiciado el incremento de crímenes, extorsión e inseguridad por lo que hace unos días se presentó el Plan de Recuperación del Centro Histórico 2020-2024, pero quienes más han sufrido las consecuencias son los comerciantes en el espacio público y locatarios, quienes son víctimas de represión y una serie de extorsiones por parte de funcionarios capitalinos y grupos delictivos de la zona.

El viernes pasado, un grupo de poco más de 200 comerciantes decidieron cerrar la circulación vehicular en Calzada de Tlalpan e Izazaga, para exigir la devolución de su mercancía al Subdirector de Reordenamiento en Vía Pública, Daniel Campos Plancarte, a quien acusan de estar detrás de la ola de represión montada por autoridades.

“El jueves llegaron y nos levantaron, pero no sólo nos quitaron de la zona sino también nos robaron la mercancía y quedaron en que al siguiente día nos la iban a regresar, pero eso no ha sido cierto. Sin avisar, y sin importar que ya existe un acuerdo para que de manera ordenada podamos trabajar, llegaron y nos quitaron todo. Eso no es posible”, declaró una de las afectadas.

El proyecto anunciado la semana pasada, contempla el reforzamiento de seguridad con 800 elementos de la Policía Auxiliar, 80 de la Policía Preventiva y 60 de la Policía Metropolitana; además se integrarán 20 nuevas patrullas y 89 bicicletas, de las cuales 49 son eléctricas. En este sentido, las autoridades dijeron que el delito se ha reducido 42% en la zona centro.

En diciembre pasado, en la alcaldía Cuauhtémoc se reportaron 137 incidentes generados por la venta de droga, contra los 57 casos registrados en diciembre del 2018, es decir, un incremento del 140 por ciento.

“Nosotros no somos el problema de inseguridad en el Centro. Son las organizaciones criminales que trabajan toleradas por las autoridades de Cuauhtémoc”, denunciaron los comerciantes quienes pidieron omitir su nombre.

Fueron 15 personas a las que sin explicación se les quitó su mercancía, lo que representa despojarlos de su fuente de trabajo y del ingreso diario para poder llevar alimento a sus familias. “Esa mercancía representa entre 8 y 15 mil pesos, y estaban instaladas en las paredes como nos lo había indicado la autoridad sobre Corregidora, de Correo Mayor a la calle de Academia”.

El problema de inseguridad que se ha generado en el primer cuadro de la capital, a decir de los comerciantes y locatarios, ha sido por grupos delictivos que extorsionan a los vendedores. Este lunes, a las 8 de la mañana, van a estar frente a las oficinas de Gobierno y de la alcaldía Cuauhtémoc, en plantón, y van a cerrar Calzada de Tlalpan e Izazaga.