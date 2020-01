No te preocupes Rosario… y teje

MAESTRO, CONAGUA SUSTITUIRÁ CON TUBERÍA TIPO XX LA K INVERTIDA

-Es la K de Korrupción que nos dejó EnriKe… Concedieron a Rosario Robles suspensión definitiva contra la inhabilitación para ocupar cargos públicos. -Si alguna vez doña Chayo vuelve a ser funcionaria será porque el PRI retornó al poder, y para eso está más fácil que Calderón obtenga su México Libre… La extitular de la Sedesol se siente abandonada por gobernadores y exfuncionarios. -Sobre todo por quien le decía a cada rato que no se preocupara, y al final la dejó tejiendo chambritas en Santa Martha. Doña Rosario se ejercita en su celda con dos garrafones llenos de agua. -El PRI no es bueno ni para hacer una coperacha y enviarle dos pesas de a deveras. AMLO respeta a Piedra y Muñoz Ledo, pero dijo que la GN no usa la fuerza en la frontera sur y se cumplen las leyes para que haya Estado de derecho. -A toda acción corresponde una reacción: si yo apedreo a un guardia, es seguro que no me va a responder con un abrazo. LaexMiss Gordillo citó que la lucha por una mejor educación nunca debe terminar. -Pues ánimo doña Elba, aún es tiempo de concluir los estudios que le faltaron en la Normal y titularse como Dios manda. Israel Betanzos y Tania Nanett Larios son presidente y secretaria general del PRI-CDMX para 2020-2024. -Casi desaparece y designa como líder a un hijo putativo de Cuauhtémoc El Topo Gigio Gutiérrez, de tan mala fama entre edecanes.