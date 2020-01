Acelera el Tren Maya arranque

DE MÉXICO.-El inicio de los trabajos del Tren Maya en el sureste del país ya se aceleraron. El director de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, anunció que será el próximo 30 de abril. Dichos tramos con los que se empezará son: de Palenque a Escárcega y de Escárcega a Calkiní.

“La intención es el inicio de obra, de los primeros dos tramos es el día 30 de abril”, comentó en conferencia matutina junto con el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

El tercer tramo, de Calkiní a Izamal está contemplada para el 18 de mayo y las últimas dos, de la primera fase, Izamal a Tulum y Tulum a Cancún, el 25 de mayo. “La fase uno va desde Palenque a Cancún, son cinco tramos, la fase en total suma 951 kilómetros divididos en cinco tramos”, indicó el funcionario.

“Como ustedes saben se inició el proceso a partir de la entrega de la ingeniería básica que fue el 13 de diciembre, hemos estado cumpliendo una serie de etapas de acuerdo a la normatividad que establece las distintas instancias del Gobierno”, agregó al informar que el 22 de enero, en Fonatur, se realizó un taller informativo con 85 empresas nacionales y extranjeras para presentar los pormenores del proyecto.

Tras dicho taller se realizaron consultas y propuestas para la primera licitación, a lanzarse el 7 de febrero. "Ya se cumplió con lo que establece la ley, se hizo la consulta a todas las comunidades, ustedes conocen el resultado, la mayoría de la gente votó a favor de la construcción del Tren Maya", aseguró el presidente López Obrador.

SIN EMPRESAS FAVORITAS

El Presidente aseguró que no habrá empresas favoritas y se actuará conforme a la ley, al ratificar que en la consulta a las comunidades indígenas, “la mayoría de la gente votó a favor de la construcción”. López Obrador también garantizó que se cuidará el patrimonio arqueológico.

“Queremos el crecimiento con bienestar y sin destruir el territorio. Estamos a favor del desarrollo sustentable, no es crecer por crecer. Liberalismo es dejar hacer, dejar pasar. El neoliberalismo es lo mismo con más barbaridad. Nosotros ya no queremos eso”, subrayó. Sostuvo que afortunadamente eso ya se ha ido entendiendo y no hay empresas favoritas, como las españolas Repsol u OHL, que hicieron “negocios jugosos al amparo del poder público por influyentismo”.

EMPEZÓ CON SALINAS

El Presidente señaló que la política de favorecer a empresas la impuso Carlos Salinas de Gortari. “En pocas palabras, el salinismo como política fue lo que se impuso después de Salinas. El Fobaproa después con (Ernesto) Zedillo fue con la misma concepción… Todavía no se termina de pagar esa enorme deuda pública, pero es una concepción. ¿por qué no se rescató al pueblo, a campesinos, trabajadores, clases medias?”.

Insistió que con Vicente Fox también hubo entrega de bienes y “con (Felipe) Calderón lo mismo”. También recordó que cuando concluyeron sus sexenios, Zedillo se fue a trabajar a la empresa -Union Pacific-, que se benefició con la privatización del sistema ferroviario, y Calderón se convirtió en consejero de Iberdrola.