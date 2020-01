Ni muy grande ni muy pequeño… un booty tonificado y bien cuidado

Like

El secreto de un trasero espectacular es la combinación de ejercicio, una dieta con abundantes proteínas y unos cuantos cuidados que le proporcionen buen aspecto.

Para tener un booty de impacto hay que hacer ejercicio, no pretendas que por arte de magia luzcan espectaculares, incluso aunque recurras a hacerte arreglitos, todo requiere mantenimiento.

El ejercicio que nunca debe faltar en tu rutina son las sentadillas. Encuentra la postura correcta y realiza una serie de repeticiones, verás que este simple ejercicio te dará muy buenos resultados.

Ok, ya estás tonificando tus gluteos con ejercicio, ahora debemos cuidar la alimentación. Es importante incluir todos los grupos de alimentos, pero algo que no debe faltar son las proteínas. Si a nuestros glúteos no les brindamos la suficiente proteína lo único que lograremos es incrementar los niveles de agua, perderemos masa muscular y posiblemente solo nos hagamos de una reserva de grasa, que lejos de darnos un buen aspecto ocasionará todo lo contrario.

Ya tenemos una rutina de ejercicio perfecta, ya logramos equilibrar nuestros alimentos, es momento de consentir nuestras nalguitas. Actualmente existen muchos tratamientos que prometen glúteos maravillosos y claro que nos ayudarán a lograr nuestro objetivo, pero existen cuidados básicos que no debemos olvidar.

Una buena exfoliación siempre será necesaria para tener una piel renovada y luminosa.

La depilación con cera, aparte de librarnos de esos vellos que solo restan luminosidad a la piel, nos ayuda a eliminar la piel muerta que se va acumulando.