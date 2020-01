Marbella Centell da un ejemplo de vida

La artista acapulqueña recientemente lanzó su primer libro Salir Volando, un relato de vida. Donde toca temas de dolor muy fuertes con el propósito de ayudar a otras personas a superar las adversidades en su camino. En exclusiva para Grupo Cantón, la también contadora explicó la tragedia familiar que la llevó a escribir este texto.

“En 1997 ocurrió el huracán Paulina en Acapulco, aunque yo hacía mi vida en la CDMX iba muy seguido para allá… ese huracán marcó un parteaguas en cuestión de los fenómenos meteorológicos en México, porque no había una cultura de prevención ante ese tipo de desastres. Por desgracia la casa de mi familia se fue con el agua y fallecieron 11 de mis parientes. El agua del fenómeno se llevó todo, mis papás, mis hermanas y los hijos de mis hermanas”.

Continuó. “Es por eso que realicé este libro para demostrar que la vida sigue y que tenemos que superar las adversidades. Claro que me dolió mucho lo que me pasó pero ahora estoy tranquila, he madurado interiormente y por eso se me hizo prudente hace este texto para ayudar a mis semejantes, demostrarles que podemos superar las pruebas ante un desastre tan terrible como el de Paulina”.

Marbella compartió que también es una apasionada de la minería. “Yo estudié contaduría, tengo una maestría en finanzas, he estado trabajando en el sector minero desde hace años. Me encanta, cada año nos reunimos todos los del sector minero y me la paso bien, me gusta saber que todo empezó con la minería, con los minerales. México es rico en minerales, lo tenemos todo, somos una potencia y eso debemos aprovecharlo”, finalizó Marbella.