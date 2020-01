Leonardo Álvarez, “El Chemita”

Uno de los personajes principales en la séptima temporada de El Señor de los cielos es sin duda “El Chemita”, quien le está dando dolores de cabeza a todos los capos de esta exitosa serie de Telemundo. En exclusiva para Grupo Cantón, Leonardo Álvarez quien interpreta a este personaje aguerrido contó en exclusiva de que va su papel, que ha sido aclamado por los fans que han seguido este proyecto desde el principio.

“Jamás me imaginé que mi personaje gustará tanto en la gente, yo iba por sólo 20 capítulos en la quinta temporada y ahora en esta séptima voy a estar en todos los capítulos. Fue muy curioso que yo haya entrado a El señor de los cielos, es más yo nunca pensé ser actor, pero ahora estoy bien clavado en esto y me encanta”, dijo el joven artista, quien vivió toda su infancia en Tlatelolco, para después irse a radicar a San Ángel con su hermano.

Leonardo, quien también trabajó como mesero algún tiempo, inició sus pasos en este medio farandulero siendo modelo desde muy joven y eso porque su mamá lo inscribió a una agencia que se dedicaba a contratar personas para hacer comerciales, de tal suerte que poco a poco se fue introduciendo en el medio. “Me metía a estudiar de lleno actuación y dejé la economía y la sociología, me fui de casa de mis papás, me fui a vivir sólo y me cambió la vida. Tomé clases de inglés y empecé a ganar dinero. Me atrapó el cine, el teatro y las series”.

Gracias a su paso por Casa Azul, la escuela de actuación que tiene Epigmenio Ibarra, fue como llegó al CEA de Televisa: “Cuando entré al CEA sí tenía miedo, pero supe que este era mi camino entonces le eche muchas ganas. Mi primer trabajo fue en Como dice el dicho y después en La rosa de Guadalupe y ahora estoy en esta serie interpretando a Leonardo Venegas. Soy el hijo de Chema (Mauricio Ocman) en la serie. Fui a un castin y me quedé, ya llevó tres temporadas y mi personaje es muy realista, es un chico con un grado de inmadurez tremenda y que cae en las redes, él se va acabando por su propio entorno, además tiene un vacío existencial”, dijo el actor.

Leonardo, sin duda, es una de las promesas jóvenes de la televisión por lo que su futuro, es muy prometedor dentro de la industria: “No me cansaré de tocar puertas, quiero trabajo y sé que poco a poco se me irán abriendo más”, finalizó el actor.