Gobierno capitalino no interfiere en caso de magistrado acusado de violación

Hugo Hernández

Ciudad de México.- No es potestad del gobierno capitalino determinar una posible culpabilidad del Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, acusado de violar a sus dos hijas; así lo consideró la mandataria local, Claudia Sheinbaum, al referir que será la “procuraduría”, quien tiene que definir.

Y es que la denuncia interpuesta por la madre de las menores, de 5 y 7 años de edad, ocurrió el pasado 23 de septiembre y hasta el momento no se ha ejercido ninguna acción contra el inculpado, por lo que se presumen irregularidades en el proceso, incluso la madre de las víctimas sospecha que la ahora Fiscalía General de la ciudad, pretende proteger al jurista.

En conferencia de prensa, Sheinbaum Pardo mencionó que su gobierno no tiene atribuciones para determinar culpabilidades, aunque dijo condenar cualquier abuso, venga de donde venga, “nosotros no tenemos áreas de atención a víctimas; la comisión de atención a víctimas, el propio DIF tiene psicólogos de atención, etcétera; pero ya la definición de si es culpable, si no es culpable, pues es un trabajo de la procuraduría y de los jueces” (Sic), aseguró, al referir que será esa instancia la que determine si las pruebas otorgadas son suficientes para presentarlas ante un juez.

Al ser cuestionada si desde su posición haría un llamado al poder judicial, se limitó a reiterar su condena a los abusos, pero dijo no tener los elementos para emitir una opinión ante una acusación tan seria.

