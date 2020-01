DollyPartonChallenge, el nuevo reto que enloqueció las redes sociales

Ciudad de México.- el #DollyPartonChallenge es el nuevo reto viral que se ha apoderado de las redes sociales, impulsado por la estrella musical country del mismo nombre, Dolly Parton.

Fue el pasado 19 de enero cuando la cantante celebró sus 74 años de vida posteando desde su cuenta de Twitter una imagen dividida en cuatro fotografías suyas, cada una correspondiente a lo que sería su perfil de Facebook, Instagram, LinkedIn y Tinder.

“Consigue una mujer que pueda hacerlo todo”, es el texto que acompaña al post.

Get you a woman who can do it all 😉 pic.twitter.com/sG4OHpVgxM

— Dolly Parton (@DollyParton) January 21, 2020