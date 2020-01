Contubernio entre laboratorios y médicos: Sabotaje a la 4T

Ciudad De México.- Luego de que durante la conferencia Mañanera, la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, explicó que tiene abierto un expediente de investigación desde el 20 de agosto de 2019 en contra de directivos del Hospital Infantil Federico Gómez, por el desabasto de medicamentos para niños con cáncer, esto luego de que ayer hubiera protestas en el Aeropuerto de la Ciudad de México.

Ante esto el director del Hospital Infantil de México, Jaime Nieto Zermeño afirmó que las las causas de los desabastos que ha habido en el hospital son por una falla del distribuidor, Safe, filial de Laboratorios Pisa que esta nombrada por el presidente Andrés Manuel como parte de la mafia farmacéutica.

Y es que luego de que el desabasto de medicamentos vincristina ha originado protestas de padres de pacientes oncológicos del Hospital, como arte de magia volvieron a surtir por la tarde del día de ayer esta sustancia.

Cabe recordar que las protesta por la falta de este medicamento ya tienen desde a mediados del año pasado y no de 10 días como menciona el director del Hospital Infantil, lo que no se puede entender es que si el culpable era la distribuidora, como el mismo Zermeño señala, no se sabe porque el 31 de diciembre día que se finalizaba el contrato con Safe, se amplió por tres meses más.

El subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo López-Gatell, explicó algunos mecanismos con los que la empresa PiSA, única productor y vendedor de metotrexato al gobierno, debido a que condicionó la entrega del producto a cambio de que reabrieran las plantas que el gobierno le había cerrado por no cumplir con los estándares de calidad.

Andrés Manuel López Obrador acusó que tres distribuidoras, que vendían el 70% de los medicamentos en el país, quisieron boicotear a su gobierno al no entregar ni vender los medicamentos para tratar a niños con cáncer, por lo que se compró el fármaco a Francia, mismo que llegó el pasado 21 de septiembre.

Eréndira Sandoval informó que PISA, empresa proveedora de medicamentos, tiene seis expedientes, uno de los cuales pasará a la asignación de responsabilidad: “Hemos sancionado a 60 empresas en el sector salud de las cuales destaca el caso de Grupo Fármacos Especializados, a quienes multamos con 905 mil 880 pesos e inhabilitación por 2 años”, todo esto por prácticas monopólicas.

Asimismo, la titular de la SFP informó que se tienen siete líneas de investigación al exdelegado de Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños. Señaló que las farmacéuticas Lomedic S.A., al igual que, Solfra, pertenecientes a Lomeli, fueron inhabilitadas tras encontrar elementos de posible asignación de una falta administrativa grave. Comentó que no solo se investiga a delegados, se tienen 102 denuncias que han llegado a la SFP, 24 de éstas ya han sido concluidas por falta de elementos, 8 están en proceso de responsabilidades.

Además, aseveró que se encontraron 7 mil 800 millones de pesos no comprobados por parte del Seguro Popular de 2007 a 2016, por lo que se trabaja en las denuncias penales. “Más de 7 mil 800 millones de pesos del Seguro Popular, estamos trabajando en las denuncias penales en el daño de estos 7 mil 800 millones”.

Además el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, ya había acusado la existencia de un monopolio en la producción del medicamento metotrexato por del empresa Pisa

La investigación también está centrada en el jefe de Hemato Oncología, quien se presume generó el desabasto de medicamentos para niños con cáncer.

FRASE “Yo creo que el Presidente tiene todo el derecho de investigar y ver las cosas. Estamos totalmente abiertos para la investigación», declaró en entrevista el directivo. Jaime Nieto Zermeño Director del Hospital Infantil

Nieto Zermeño insistió en que el contrato es con Safe, y no con Pisa, y dijo desconocer la causa por la que no les han entregado el medicamento.