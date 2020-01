Auto maquillaje para celebridades

Nos invitó a un brunch mi querida Cristina Cuellar, y a su instituto de belleza llegamos Michelle Vieth, Geraldine Bazán, Sherlyn, Malillani Marín, Xuxú y muchísimas amigas más.

A mí me tocó sentarme al lado de Arleth Pacheco, quien junto a Nicole, su hija, no daba crédito de la cantidad de regalos que nos estaban esperando. Se lució Cristina. Además de enseñarnos paso a paso los secretos del auto maquillaje, ella se dio tiempo para consentirnos de la mano de varias marcas.

Nos mandaron ropa, accesorios, maquillajes de todo tipo, bolsas, sombreros, diademas. Nos fuimos tan cargadas que no sabíamos ni cómo acomodar tanto detalle. ¡Qué bárbara!

Aprovechamos también para compartir un ratito con Sherlyn, quien está más bella que nunca con la dulce espera. Ahí también me encontré con Gaby Ramírez a quien hacía mucho no veía. Al final del evento llegó Miranda, la hija más pequeña de Geraldine y se robó el brunch. Todos estuvimos chuleando a la princesa, pues además de bella, es súper coqueta y se dio vuelo con los maquillajes.

Mi Michelle Vieth y yo, salimos tan aplicadas del curso, que ya no ocupamos maquillista para el programa. Estamos aplicando todos los tips del curso que nos dio Cristina Cuellar.

¡A gozar que el mundo se va a acabar! Andamos bien contentas haciéndonos el “contouring” , delineándolos el ojo y aplicándonos blush. Salimos buenas alumnas porque tuvimos a la mejor maestra. El celebrity brunch fue todo un éxito. Aquí les comparto la foto del pasado domingo donde nos volvimos unas expertas del auto maquillaje. Amenaza con dar varios cursos más y nosotras ya estamos apuntadas. Desde aquí les seguiré contando. Lindo fin de Semana.