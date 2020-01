10 dólares para eliminar a tu ex de todas las fotos

Muchos tenemos talentos desaprovechados que bien nos podrían dar unos cuantos beneficios monetarios. Teniendo esto en cuenta, una joven de EE.UU aprovechó sus conocimientos de edición en photoshop para ofrecer el servicio de “eliminar” al ex de su cliente de todos sus recuerdos digitales.

Por la módica cantidad de 10 dólares (180 pesos) la usuaria @hexappeal promete borra de cada una de las fotos que tengas con tu expareja, en efecto a tu expareja:

La publicación rápidamente se volvió viral, y es que los trabajos que realiza son muy buenos, muy profesionales.

for $10 i will edit your ex out of your photo serious inquiries only pic.twitter.com/QDLfNlb86u

— 𝕮𝖎𝖗𝖈𝖊 ⚖ (@hexappeaI) January 9, 2020